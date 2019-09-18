Князев назначил нового начальника Нацполиции Запорожской области

Глава Национальной полиции Сергей Князев назначил начальником Главного управления Нацполиции в Запорожской области Николая Лушпиенко.

Об этом он сказал на брифинге в Запорожье, передают Українськi Новини.

Лушпиенко назначен начальником областной полиции вместо Сергея Комиссарова. Ранее Лушпиенко возглавлял полицию Сумской области.

Князев отметил, что это плановая ротация руководителей областных управлений полиции.

Как сообщали Українськi Новини, 17 сентября Князев назначил начальником Главного управления Нацполиции в Сумской области Руслана Пинягу.

И.о. начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области назначили Васицкого.

Ранее глава Национальной полиции Сергей Князев представил нового начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова, а перед этим уволил главу полиции Киевской области Ценова.