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18 сентября 2019, среда, 11:45 541
Силовые структуры 2019-09-18T13:00:06+03:00
Українські Новини
Ураинские военные могут покинуть линию разграничения, - командующий ООС Кравченко

Ураинские военные могут покинуть линию разграничения, - командующий ООС Кравченко

Донбасс. Фото: Facebook/Оперативне командування
Донбасс. Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North

Объединенные силы начали подготовку к отводу войск по всей линии разграничения на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы операции Объединенных сил (ООС), передают Українськi Новини.

"Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны", - сообщил командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

В сообщении указано, что задача была определена начальником Генерального штаба Вооруженных сил Русланом Хомчаком, министром обороны Андреем Загороднюком и Президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, в Станице Луганской проходят подготовительные мероприятия к началу работ по восстановлению моста. В частности, подготовлена ​​площадка под строительную технику и для размещения строительных материалов, расширено и восстановлено дорожное покрытие подъездной дороги. Также планируется запуск дополнительного автобуса для граждан.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что были достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения на Донбассе. Тем временем военный погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе, еще двое ранены. Также вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня.

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