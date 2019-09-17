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17 сентября 2019, вторник, 19:23 364
СМИ 2019-09-17T19:37:29+03:00
Українські Новини
"Украинская правда" отказалась принимать участие в работе Совета Зеленского по свободе слова

"Украинская правда" отказалась принимать участие в работе Совета Зеленского по свободе слова

Роман Кравец. Фото: facebook.com/roman.nekravets
Роман Кравец. Фото: facebook.com/roman.nekravets

Журналист интернет-издания "Украинская правда" Роман Кравец сообщил, что его издание отказалось принимать участие в работе Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Друзья, меня не было на Совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте. Да, я был в списке приглашенных. Не пошел, потому что "Украинская правда" не принимает в этом участия. Спасибо", - написал Кравец.

Напомним, 17 июля Офис Президента Украины (ОПУ) инициировал создание Совета по вопросам свободы слова. "Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу Совета. Он будет собираться регулярно", - сказано в сообщении пресс-службы ОПУ со ссылкой на слова замруководителя Офиса Кирилла Тимошенко.

Планировалось, что в состав Совета войдут по одному представителю от каждой редакции центральных средств массовой информации. Офис Президента заявил, что орган будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова и проявления цензуры. Также среди приоритетов указаны защита прав журналистов на профессию, для чего в него войдут и представители силовых ведомств и медиаюристы.

17 сентября в Офисе Президента провели первое заседание Совета по свободе слова, но результаты заседания засекретили.

Как сообщали Українськi Новини, ОПУ пригласил на Совет по свободе слова политика, выдав его за медиаэксперта.

Журналист Вячеслав Чечило считает, что инициатива создания Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины не имеет перспективы практического воплощения.

Больше новостей о: Украинская правда Президент Украины Владимир Зеленский Офис Президента Украины Совет по свободе слова Роман Кравец

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