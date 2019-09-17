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17 вересня 2019, вівторок, 11:44 20
Силові структури 2019-09-17T13:30:03+03:00
Українські Новини
Будинок Гонтаревої могли обстріляти з військової ракети, - поліція

Будинок Гонтаревої могли обстріляти з військової ракети, - поліція

Поліція припускає обстріл будинки колишньої глави Національного банку України Валерії Гонтаревої, в якому сталася пожежа, з військової ракети.

Про це сказав журналістам речник поліції Київської області Микола Жукович, передають Українські Новини.

Він заявив, що інформація про використання "коктейлю Молотова" для пожежі в будинку ще не підтвердилася.

Ми знайшли (на території будинку) запальну ракету світлошумову... Ми говоримо, що можливо (вона) була військовою, ми говоримо, що можливо ще і саморобні якісь пристрої були", - повідомив речник поліції.

Жукович сказав, що всі знайдені докази направлені на експертизу.

Він також не виключив інших причин пожежі.

"Ми не відкидаємо версію і короткого замикання", - підкреслив він.

Речник поліції також зазначив, що посилена охорона будинку була знята на початку вересні і замість 6 охоронців територію охороняв лише 1.

Відеокамери зафіксували 1 злочинця, який здійснив підпал.

Поліція вживає заходів для його пошуку та затримання.

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку екс-глави Національного банку Валерії Гонтаревої в селі Гореничі під Києвом.

Раніше в центрі Києва дотла згорів автомобіль невістки Валерії Гонтаревої.

А Гонтареву збив автомобіль в Лондоні.

 

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