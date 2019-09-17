Будинок Гонтаревої могли обстріляти з військової ракети, - поліція

Поліція припускає обстріл будинки колишньої глави Національного банку України Валерії Гонтаревої, в якому сталася пожежа, з військової ракети.\r\nПро це сказав журналістам речник поліції Київської області Микола Жукович, передають Українські Новини.\r\nВін заявив, що інформація про використання "коктейлю Молотова" для пожежі в будинку ще не підтвердилася.\r\nМи знайшли (на території будинку) запальну ракету світлошумову... Ми говоримо, що можливо (вона) була військовою, ми говоримо, що можливо ще і саморобні якісь пристрої були", - повідомив речник поліції.\r\nЖукович сказав, що всі знайдені докази направлені на експертизу.\r\nВін також не виключив інших причин пожежі.\r\n"Ми не відкидаємо версію і короткого замикання", - підкреслив він.\r\nРечник поліції також зазначив, що посилена охорона будинку була знята на початку вересні і замість 6 охоронців територію охороняв лише 1.\r\nВідеокамери зафіксували 1 злочинця, який здійснив підпал.\r\nПоліція вживає заходів для його пошуку та затримання.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=j8mZ0nNLlT8" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=hBJ4bhBCNKA" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку екс-глави Національного банку Валерії Гонтаревої в селі Гореничі під Києвом.\r\nРаніше в центрі Києва дотла згорів автомобіль невістки Валерії Гонтаревої.\r\nА Гонтареву збив автомобіль в Лондоні.\r\n