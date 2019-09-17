Під Києвом спалили будинок Гонтаревої

Після того, як , в центрі Києва дотла згорів автомобіль невістки Валерії Гонтарєвої, невідомі спалили будинок ексголови Національного банку в селі Гореничі під Києвом.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело, близьке до Гонтаревої.\r\n"Кинули пляшку із запальною сумішшю через паркан. Будинок згорів", - сказав він.\r\nПри цьому заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді, ексзаступник голови Національного банку Владислав Рашкован у соцмережі facebook також повідомив, що будинок Гонтаревої спалили невідомі в ніч на вівторок.\r\nНа початку вересня автомобіль невістки Валерії Гонтаревої згорів у Києві.\r\nНа місці події працює поліція. Ворота збереглися.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПожежа в будинку колишньої глави НБУ Гонтаревої. pic.twitter.com\/VEU5NHygpQ\r\n— theБабель (@theBabelUA) September 17, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українькі Новини, Гонтарева заявила, що її збив автомобіль в Лондоні, після чого записала відеозвернення з лікарні.\r\nПізніше в мережі знайшли невідповідності на відео Гонтаревої з лікарні: ім'я іншої пацієнтки і вимкнені апарати.