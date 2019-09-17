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17 вересня 2019, вівторок, 08:35 140
Події 2019-09-17T11:00:06+03:00
Українські Новини
Під Києвом спалили будинок Гонтаревої

Під Києвом спалили будинок Гонтаревої

Після того, як , в центрі Києва дотла згорів автомобіль невістки Валерії Гонтарєвої, невідомі спалили будинок ексголови Національного банку в селі Гореничі під Києвом.

Про це Українським Новинам повідомило джерело, близьке до Гонтаревої.

"Кинули пляшку із запальною сумішшю через паркан. Будинок згорів", - сказав він.

При цьому заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді, ексзаступник голови Національного банку Владислав Рашкован у соцмережі facebook також повідомив, що будинок Гонтаревої спалили невідомі в ніч на вівторок.

На початку вересня автомобіль невістки Валерії Гонтаревої згорів у Києві.

На місці події працює поліція. Ворота збереглися.

Як повідомляли Українькі Новини, Гонтарева заявила, що її збив автомобіль в Лондоні, після чого записала відеозвернення з лікарні.

Пізніше в мережі знайшли невідповідності на відео Гонтаревої з лікарні: ім'я іншої пацієнтки і вимкнені апарати.

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