У Зеленского открестились от обещания пересмотреть языковой закон

За 100 дней президентства Владимир Зеленский не провел анализ закона о функционировании украинского языка на соблюдение конституционных прав всех украинцев, как обещал на выборах. Никакие рабочие или экспертные группы для анализа этого закона в Офисе Президента Украины (ОПУ) не создавались. Более того, данный вопрос не относится к юрисдикции Президента.

Об этом говорится в ответе ОПУ на информационный запрос Українських Новин о проведении анализа положений указанного закона.

"Органом конституционной юрисдикции, который решает вопросы о соответствии Конституции законов, является Конституционный Суд (КСУ). При этом, КСУ открыто конституционное производство в вопросе по представлению 51 народного депутата о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - говорится в ответе ОПУ.

Также в ответе указывается, что по информации Министерства иностранных дел (МИД) Украины Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обратилась в "Венецианскую комиссию" (Европейскую комиссию "За демократию через право") для подготовки вывода по этому закону, который должен быть одобрен 6-7 декабря 2019 года.

Любопытно, что еще в июле в том же Офисе Президента Украины на аналогичный запрос Українських Новин заявляли, что у Владимира Зеленского уже провели анализ законопроекта, не создавая при этом специальных рабочих групп. "Анализ был проведен профильными структурными подразделениями", - говорилось в ответе ОПУ. О результатах анализа в ОПУ тогда не сообщили.

Как сообщали Українські Новини, в апреле 2019 года победивший на выборах Владимир Зеленский заявил, что намерен тщательно проанализировать закон о функционировании украинского языка на соблюдение конституционных прав всех украинцев сразу после вступления в должность Президента. "После моего вступления в должность Президента, будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями Президента Украины и в интересах граждан", - процитировала Президента его пресс-служба.

25 апреля Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

В тот же день стало известно: Европейский Союз (ЕС) считает, что украинским властям стоит направить закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" на рассмотрение Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") до того, как он вступит в силу. Об этом сообщила спикер Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич на брифинге в Брюсселе (Бельгия).

Журналистские организации заявили, что журналистская среда выступает за меры, направленные на поддержку украинского языка, но вместе с тем нормы нового закона, касающиеся печатных СМИ, требуют дальнейших широких дискуссий в издательских кругах.

Неоднозначной была реакция на документ и бизнеса. Так, бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что новый закон раскалывает общество.

А глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал принятый в Украине закон "неприемлемым".