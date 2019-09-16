Кабмин предлагает Раде увеличить финансирование Генпрокуратуры на 5,5% в 2020

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить финансирование Генеральной прокуратуры на 5,5%, или на 400 млн гривен до 7 670 648,2 тыс. гривен в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Об этом говорится в законопроекте о государственном бюджете на 2020 год №2000, зарегистрированном в Раде 15 сентября, передают Українські Новини.

Из указанной суммы 5,5 млрд гривен предлагается выделить на зарплаты работников прокуратуры.

При этом предлагается увеличить финансирование Специализированной антикоррупционной прокуратуры на 18 млн гривен в 2020 году по сравнению с текущим годом.

Как сообщали Українські Новини, 15 сентября Кабмин внес в Раду проект госбюджета-2020.



Проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает расходы на обороноспособность в размере 245,8 млрд гривен.

Кроме того, проект госбюджета на 2020 год предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4 723 гривен.



Тем временем проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает общие расходы на здравоохранение 108 млрд гривен.