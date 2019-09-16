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16 сентября 2019, понедельник, 12:04 13
Верховная Рада и партии 2019-09-16T12:05:50+03:00
Українські Новини
Рада намерена 20 сентября принять к рассмотрению проект госбюджета-2020

Рада намерена 20 сентября принять к рассмотрению проект госбюджета-2020

Верховная Рада 9 созыва. Фото:
Верховная Рада 9 созыва. Фото: "Информатор"

Верховная Рада намерена принять к рассмотрению поданный Кабинетом Министров проект государственного бюджета на 2020 год в пятницу, 20 сентября.

Об этом во время согласительного совета сообщил председатель Рады Дмитрий Разумков, передают Українські Новини.

"Хочу всех поздравить. У нас поступил проект бюджета вчера в Верховную Раду Украины. И я уверен, что в пятницу, согласно расписанию, министр финансов Оксана Маркарова будет представлять проект бюджета в Верховной Раде", - сказал он.

Разумков отметил, что представление проекта госбюджета компенсирует отсутствующий час вопрос к правительству, так как бюджетный процесс - вызов как для парламента, так и для Кабмина.

Как сообщали Українські Новини, 15 сентября Кабмин внес в Раду проект госбюджета-2020


Проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает расходы на обороноспособность в размере 245,8 млрд гривен.

Кроме того, проект госбюджета на 2020 год предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4 723 гривен.

Тем временем проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает общие расходы на здравоохранение 108 млрд гривен.

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