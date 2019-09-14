Зеленский призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине

Президент Владимир Зеленский призывает мировой кинобизнес снимать кино в Украине после того, как Госкино дало 27 млн помощнику Зеленского на фильмы с участием Боклана из "Слуги народа".\r\nОб этом говорится в сообщении на Telegram-канале Зеленского, передают Українськi Новини.\r\n"Обращаюсь к представителям мировой кинообщественности. Двери Украины открыты для вас. Мы имеем все для того, чтобы снимать качественное кино - и замечательные локации, и "прокачанных" специалистов, и надлежащую техническую базу", - говорится в нем.\r\nОтмечается, что Зеленский встречался с продюсером сериала "Чернобыль" Крейгом Мезином, актрисами Робин Райт и Милой Кунис, а также актером и продюсером Эштоном Катчером.\r\nКак сообщали Українські Новини, Верховная Рада намерена ввести компенсацию в размере 25% расходов за производство фильмов в Украине только для иностранных кинопроизводителей.\r\nТакже возможную растрату "Кинокварталом" Зеленского средств Госкино начало расследовать НАБУ, однако потом дело закрыли.\r\nТем временем председатель Госкино Ильенко подал в отставку.