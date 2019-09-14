подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
14 сентября 2019, суббота, 20:04 382
Президент 2019-09-14T22:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленский призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине

Зеленский призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине

Зеленский в кинотеатре. Фото:
Зеленский в кинотеатре. Фото: "Квартал 95"

Президент Владимир Зеленский призывает мировой кинобизнес снимать кино в Украине после того, как Госкино дало 27 млн помощнику Зеленского на фильмы с участием Боклана из "Слуги народа".

Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале Зеленского, передают Українськi Новини.

"Обращаюсь к представителям мировой кинообщественности. Двери Украины открыты для вас. Мы имеем все для того, чтобы снимать качественное кино - и замечательные локации, и "прокачанных" специалистов, и надлежащую техническую базу", - говорится в нем.

Отмечается, что Зеленский встречался с продюсером сериала "Чернобыль" Крейгом Мезином, актрисами Робин Райт и Милой Кунис, а также актером и продюсером Эштоном Катчером.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада намерена ввести компенсацию в размере 25% расходов за производство фильмов в Украине только для иностранных кинопроизводителей.

Также возможную растрату "Кинокварталом" Зеленского средств Госкино начало расследовать НАБУ, однако потом дело закрыли.

Тем временем председатель Госкино Ильенко подал в отставку.

Больше новостей о: Кино Кинематограф Фильмы Президент Украины кинофильмы Украинское кино Владимир Зеленский

Архив
Новости
Зеленский может и невысокого роста, но очень сильный физически, - Пристайко о "нормандском формате" 21:57
Вы хотите, чтобы я выдал госсекреты? - Пристайко разозлился из-за вопроса о переговорах с Россией 21:36
Священник обливает Тверь святой водой. Скриншот: Россия1/YouTube
Тверь облили святой водой из самолета, чтоб защитить от пьянства и безразборных половых связей 20:58
Боевики стреляют из запрещенного оружия: погиб военный и еще 8 ранены 20:36
Зеленский призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине 20:04
больше новостей
Зеленский выступил с
Зеленский снова выступил с "Кварталом 95" 21:53
У Розенко снизилась сумма оклада за август, но зарплата все равно в 8 раз больше 07:15 Документ
Украина заявила отвод судье в деле о "скифском золоте" из-за его работы на Россию 15:44
Баканов рассказал, что он знает о "путче Порошенко" 21:29
Зеленский и Богдан радикально почистили списки своих советников и помощников (документ) 08:15
больше новостей
Бондаренко назначен губернатором Днепропетровской области: что о нем известно 12:23
В Запорожье запустили туристический троллейбус в заповедник "Остров Хортица" 14:15
Двое военных ранены на Донбассе в пятницу 13:58
Зеленский и Богдан радикально почистили списки своих советников и помощников (документ) 08:15
Во время обыска в Жулянах найдены доказательства незаконного пересечения границы Порошенко, - Портнов 14:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok