Зеленский призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине

Президент Владимир Зеленский призывает мировой кинобизнес снимать кино в Украине после того, как Госкино дало 27 млн помощнику Зеленского на фильмы с участием Боклана из "Слуги народа"

Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале Зеленского, передают Українськi Новини.

"Обращаюсь к представителям мировой кинообщественности. Двери Украины открыты для вас. Мы имеем все для того, чтобы снимать качественное кино - и замечательные локации, и "прокачанных" специалистов, и надлежащую техническую базу", - говорится в нем.

Отмечается, что Зеленский встречался с продюсером сериала "Чернобыль" Крейгом Мезином, актрисами Робин Райт и Милой Кунис, а также актером и продюсером Эштоном Катчером.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада намерена ввести компенсацию в размере 25% расходов за производство фильмов в Украине только для иностранных кинопроизводителей.

Также возможную растрату "Кинокварталом" Зеленского средств Госкино начало расследовать НАБУ, однако потом дело закрыли.

Тем временем председатель Госкино Ильенко подал в отставку.