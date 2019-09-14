Масштабный сбой в системе Приватбанка продолжается: где не работают терминалы и банкоматы

Вечером в пятницу, 13-го сентября, в Киеве перестали работать терминалы Приватбанка в магазинах, также отмечались проблемы со снятием денег из банкоматов по карточкам банка. По состоянию на утро 14 сентября проблемы в работе банка все еще продолжаются, однако в большинстве - устранены, сообщает сайт Киева 44.ua.

Как рассказал глава регионального пресс-офиса "Приватбанка" в Киеве Александр Жильцов, проблемы у клиентов банка возникли из-за аварийного сбоя в программе процесинга.

"Технические службы банка проводят комплекс мероприятий для восстановления стабильной работы сети безналичных операций", - сказал Жильцов.

Отмечается, что сбои в работе "Приват Банка" происходят и по состоянию на утро субботы. Так, карточкой банка невозможно рассчитаться в некоторых магазинах на столичной Оболони. А терминалы и банкоматы не работают в районе станций метро "Героев Днепра".

Но, по словам Жильцова, большинство программ процесинга уже работают в обычном режиме.

Как сообщали Українські Новини, в главный офис "Приватбанка" в Днипре нагрянула полиция с обыском, а Коломойский утверждает, что не обсуждал с Зеленским Приватбанк.

Ранее Приватбанк уличили в нарушении финмониторинга.

В прошлом году, летом в "Приватбанке" также случился масштабный сбой - все сервисы и терминалы не работали.