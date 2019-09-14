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14 вересня 2019, субота, 11:54 59
Економіка 2019-09-14T13:45:02+03:00
Українські Новини
Масштабний збій у системі Приватбанку триває: де не працюють термінали і банкомати

Масштабний збій у системі Приватбанку триває: де не працюють термінали і банкомати

Чергу до банкомату Приватбанку.
Чергу до банкомату Приватбанку.

Увечері в п'ятницю, 13-го вересня, в Києві перестали працювати термінали Приватбанку в магазинах, також відзначалися проблеми зі зняттям грошей з банкоматів за картками банку. Станом на ранок 14 вересня проблеми в роботі банку все ще тривають, однак у більшості - усунені, повідомляє сайт Києва 44.ua.

Як розповів голова регіонального прес-офісу "Приватбанку" в Києві Олександр Жильцов, проблеми у клієнтів банку виникли через аварійний збій у програмі процесінгу.

"Технічні служби банку проводять комплекс заходів для відновлення стабільної роботи мережі безготівкових операцій", - сказав Жильцов.

Наголошується, що збої в роботі "Приватбанку" відбуваються і станом на ранок суботи. Так, карткою банку неможливо розрахуватися в деяких магазинах на столичній Оболоні. А термінали і банкомати не працюють в районі станцій метро "Героїв Дніпра".

Але, за словами Жильцова, більшість програм процесінгу вже працюють у звичайному режимі.

Як повідомляли Українські Новини, в головний офіс "Приватбанку" в Дніпрі нагрянула поліція з обшуком, а Коломойський стверджує, що не обговорював із Зеленським Приватбанк.

Раніше Приватбанк викрили в порушенні фінмоніторингу.

В минулому році, влітку в "Приватбанку" також стався масштабний збій - всі сервіси і термінали не працювали.

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