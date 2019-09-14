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14 сентября 2019, суббота, 07:15 1340 Документ
Экономика 2019-09-14T08:50:46+03:00
Українські Новини
У Розенко снизилась сумма оклада за август, но зарплата все равно в 8 раз больше

У Розенко снизилась сумма оклада за август, но зарплата все равно в 8 раз больше

Павел Розенко. Фото: dt.ua
Павел Розенко. Фото: dt.ua

Заработная плата бывшего вице-премьер-министра Павла Розенко за август составила 68,8 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Розенко было начислено за август 68 766 гривен, из них должностной оклад составил 8 041 гривна, надбавка за выслугу лет – 4 020 гривен, надбавка за интенсивность труда – 6 835 гривны, индексация - 357 гривен, премия – 3 055 гривен, компенсация неиспользованного отпуска – 46 454 гривны.

Сумма удержанных налогов составила 13 409 гривен.
Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 55 356 гривен.



Как сообщали Українськi Новини, зарплата Розенко за июль составила 109,5 тыс. гривен.

Ранее Розенко внес в декларацию подарок от матери за 400 тыс. гривен и доходы бывшей жены. 

Кроме того, зарплата Розенко в июне была в два раза больше, чем в мае. 

Также Розенко получил надбавку за "интенсивный труд" размером почти с оклад в мае.

Тем временем девушка Павла Розенко Кристина Лебедь показала, как отдыхает с ним в Грузии. 


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