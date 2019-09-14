У Розенко снизилась сумма оклада за август, но зарплата все равно в 8 раз больше

Заработная плата бывшего вице-премьер-министра Павла Розенко за август составила 68,8 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.



Согласно ему, Розенко было начислено за август 68 766 гривен, из них должностной оклад составил 8 041 гривна, надбавка за выслугу лет – 4 020 гривен, надбавка за интенсивность труда – 6 835 гривны, индексация - 357 гривен, премия – 3 055 гривен, компенсация неиспользованного отпуска – 46 454 гривны.



Сумма удержанных налогов составила 13 409 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 55 356 гривен.





Как сообщали Українськi Новини, зарплата Розенко за июль составила 109,5 тыс. гривен.



Ранее Розенко внес в декларацию подарок от матери за 400 тыс. гривен и доходы бывшей жены.



Кроме того, зарплата Розенко в июне была в два раза больше, чем в мае.



Также Розенко получил надбавку за "интенсивный труд" размером почти с оклад в мае.



Тем временем девушка Павла Розенко Кристина Лебедь показала, как отдыхает с ним в Грузии.





