Сотрудник СБУ погиб при выполнении боевого задания

Сотрудник Службы безопасности Украины Александр Иваньков погиб по время выполнения боевого задания в Одесской области.

Об этом говорится в сообщении на странице СБУ в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно ему, сотрудник Центра специальных операций "А" Александр Иваньков погиб 11 сентября, выполняя задание, максимально приближенное к боевому.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг 1 украинский военный погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС).

30 августа, возле границы в Харьковской области во время несения службы из-за разрыва неизвестного взрывного предмета погиб 35-летний инспектор пограничной службы.

Во Львовской области пограничник погиб от огнестрельного ранения.

Также от выстрелов снайпера погибли двое военных во время инженерных работ.

Летом военный случайно убил сослуживца под Киевом и получил 2 года тюрьмы.