Сотрудник СБУ погиб при выполнении боевого задания

Сотрудник Службы безопасности Украины Александр Иваньков погиб по время выполнения боевого задания в Одесской области.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице СБУ в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, сотрудник Центра специальных операций "А" Александр Иваньков погиб 11 сентября, выполняя задание, максимально приближенное к боевому.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в четверг 1 украинский военный погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС).\r\n30 августа, возле границы в Харьковской области во время несения службы из-за разрыва неизвестного взрывного предмета погиб 35-летний инспектор пограничной службы.\r\nВо Львовской области пограничник погиб от огнестрельного ранения.\r\nТакже от выстрелов снайпера погибли двое военных во время инженерных работ.\r\nЛетом военный случайно убил сослуживца под Киевом и получил 2 года тюрьмы.