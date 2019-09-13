В Кремле не исключают возможности нового обмена политзаключенными между Украиной и Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Радио Свобода".

"Это требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень кропотливой и, наверное, растянутой во времени работы. Никто априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает, потому что это вопрос двусторонних контактов", - сказал пресс-секретарь Песков.

По его словам, Кремлю "значительно больше импонируют слова, которые мы слышали из Киева о том, что там готовится подробная дорожная карта по выполнению обязательств украинской стороны по имплементации Минских договоренностей".

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

На пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.



Тем временем, в плену у боевиков на Донбассе остаются 227 украинцев.