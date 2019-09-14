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14 сентября 2019, суббота, 07:00 240
Экономика 2019-09-14T08:50:45+03:00
Українські Новини
Дизтопливо взлетело в цене всего за одну неделю

Дизтопливо взлетело в цене всего за одну неделю

Заправка. Фото: pixabay
Заправка. Фото: pixabay

В понедельник-пятницу, 9-13 сентября, розничные цены на дизтопливо повысились на 0,04% с 28,03 до 28,04 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на дизтопливо снизились на 3,04% с 28,92 гривен/литр.

Розничные цены на дизтопливо 9-13 сентября, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 13 сентября Средняя цена на 9 сентября 13 сентября в % к 9 сентября
ДТ 28,04 28,03 100,04

Как сообщали Українські Новини, в августе цена на дизтопливо снизилась 0,60% с 28,20 до 28,03 гривен за литр, а в июле стоимость не превышала 28,74 гривен за литр.

Ранее компания "Анвитрейд" и еще 30 импортеров нефтепродуктов просили Кабинет Министров приостановить действие специальных пошлин на импорт из России дизельного топлива трубопроводным транспортом.

Тем временем один из крупнейших поставщиков нефтепродуктов Wexler Group с 1 августа приостанавливает поставки дизельного топлива из России. Напомним, что ранее водителей предупредили о возможном дефиците и подорожании топлива.

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