Дизтопливо взлетело в цене всего за одну неделю

В понедельник-пятницу, 9-13 сентября, розничные цены на дизтопливо повысились на 0,04% с 28,03 до 28,04 гривен за литр.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.\r\nС начала 2019 года розничные цены на дизтопливо снизились на 3,04% с 28,92 гривен\/литр.\r\nРозничные цены на дизтопливо 9-13 сентября, гривен\/литр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 13 сентября\r\nСредняя цена на 9 сентября\r\n13 сентября в % к 9 сентября\r\n\r\n\r\nДТ\r\n28,04\r\n28,03\r\n100,04\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в августе цена на дизтопливо снизилась 0,60% с 28,20 до 28,03 гривен за литр, а в июле стоимость не превышала 28,74 гривен за литр.\r\nРанее компания "Анвитрейд" и еще 30 импортеров нефтепродуктов просили Кабинет Министров приостановить действие специальных пошлин на импорт из России дизельного топлива трубопроводным транспортом.\r\nТем временем один из крупнейших поставщиков нефтепродуктов Wexler Group с 1 августа приостанавливает поставки дизельного топлива из России. Напомним, что ранее водителей предупредили о возможном дефиците и подорожании топлива.