подписаться на рассылку
24.65 25.05
27 27.55
˟
13 сентября 2019, пятница, 15:56 89
Происшествия 2019-09-13T17:45:02+03:00
Українські Новини
Неизвестные ночью подожгли авто секретаря Черкасского горсовета

Неизвестные ночью подожгли авто секретаря Черкасского горсовета

Горящий автомобиль Нищика. Фото: Ярослав Нищик/Facebook
Горящий автомобиль Нищика. Фото: Ярослав Нищик/Facebook

Неизвестные подожгли автомобиль секретаря Черкасского городского совета Ярослава Нищика после того, как в Донецкой области неизвестные также сожгли автомобиль секретаря горсовета.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В машине никогда не было проблем с проводкой... Машина сегодня прошла диагностику и техосмотр", - написал он.

Нищик связывает поджог автомобиля с голосованием за снос незаконных временных сооружений торгового и культурно-бытового назначения (МАФ).

Также он сообщил, что за 2 минуты до пожара его соседи видели молодого парня, который "метался по двору".

Как сообщали Українськi Новини, в центре Киева дотла сгорела Audi А7 невестки Гонтаревой - подозревают поджог. При этом некоторые считают поджог машины Гонтаревой - искусственным сбором доказательств о якобы ее преследованиях в Украине. В НБУ прокомментировали инциденты вокруг Гонтаревой.

Также ночью сожгли автомобиль главного редактора ТВi Владимира Егорова.

Ранее ночью в Луцке сожгли два автомобиля адвокатской семьи.

Больше новостей о: Секретарь горсовета Поджог автомобиля Пожар в атомобиле

Архив
Новости
В Польше задержали 22 украинца за незаконное изготовление сигарет 17:54
Бойко хочет, чтобы Рада остановила "тарифный геноцид", а не "штамповала законы" 17:53
Украинские аэропорты выступили против министерского передела пассажиропотока в пользу "Борисполя" 17:34
Тепловые электростанции ДТЭК выработают до конца года около 10 млрд кВт-ч, – СМИ 17:28
Вышинский заявил, что лег в больницу и в суд не придет 17:22
больше новостей
Слишком неприличный купальник: в США школьницу дисквалифицировали после победы в соревновании по плаванью 14:27
Аваков подал в отставку, - СМИ 22:45 Дополнено
В "Слуге народа" назревает скандал: Бужанский и Дубинский обвинили свою фракцию в попытке обмануть мажоритарщиков 22:15
Зеленский помиловал 22 граждан, - Офис Президента 09:44 Документ
"ЛНР" передала Украине еще 54 заключенных 14:23
больше новостей
Аваков подал в отставку, - СМИ 22:45 Дополнено
Зеленский и Богдан радикально почистили списки своих советников и помощников (документ) 08:15
Двое военных ранены на Донбассе в пятницу 13:58
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов
Вы должны быстрее написать донос на вашего оппонента, - лекция министра экономики Милованова 16:55
Украина заявила отвод судье в деле о "скифском золоте" из-за его работы на Россию 15:44
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok