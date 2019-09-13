Неизвестные ночью подожгли авто секретаря Черкасского горсовета

Неизвестные подожгли автомобиль секретаря Черкасского городского совета Ярослава Нищика после того, как в Донецкой области неизвестные также сожгли автомобиль секретаря горсовета.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В машине никогда не было проблем с проводкой... Машина сегодня прошла диагностику и техосмотр", - написал он.

Нищик связывает поджог автомобиля с голосованием за снос незаконных временных сооружений торгового и культурно-бытового назначения (МАФ).

Также он сообщил, что за 2 минуты до пожара его соседи видели молодого парня, который "метался по двору".

Как сообщали Українськi Новини, в центре Киева дотла сгорела Audi А7 невестки Гонтаревой - подозревают поджог. При этом некоторые считают поджог машины Гонтаревой - искусственным сбором доказательств о якобы ее преследованиях в Украине. В НБУ прокомментировали инциденты вокруг Гонтаревой.

Также ночью сожгли автомобиль главного редактора ТВi Владимира Егорова.

Ранее ночью в Луцке сожгли два автомобиля адвокатской семьи.