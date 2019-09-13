Восточноевропейские "Альпы": Зеленский хочет построить курорты на побережье Черного моря и под Львовом

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Украине планируется реализация проектов строительства курортов на Черном море и во Львовской области.\r\nОб этом он сообщил на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українськi Новини.\r\n"Новый курорт на побережье Черного моря. Нужно уточнить, что это будет абсолютно новый город, с нуля", - сказал Зеленский, презентуя перспективные для привлечения инвестиций проекты.\r\nТакже, по его словах, планируется развитие новых горно-лыжных курортов во Львовской области.\r\n"У нас есть огромный потенциал стать восточноевропейскими "Альпами". Сейчас мы рассматриваем проекты в Славском и Боржаве", - отметил Зеленский.\r\nПри этом о подробностях относительно этих проектов он не говорил.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Украина разработает стратегию развития Чернобыльской зоны как туристического объекта, а также планирует предоставить Европейскому Союзу и Организации Североатлантического договора (НАТО) возможность проводить там учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий.\r\nТем временем Сенцов открыл Ялтинскую европейскую стратегию вместо Зеленского, а Президент хочет разрешить азартные игры в пятизвездочных отелях.