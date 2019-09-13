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13 сентября 2019, пятница, 10:26 156
Президент 2019-09-13T10:35:00+03:00
Українські Новини
Восточноевропейские "Альпы": Зеленский хочет построить курорты на побережье Черного моря и под Львовом

Восточноевропейские "Альпы": Зеленский хочет построить курорты на побережье Черного моря и под Львовом

Зеленский на форуме Ялтинской Европейской Стратегии (YES) 2019
Зеленский на форуме Ялтинской Европейской Стратегии (YES) 2019

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Украине планируется реализация проектов строительства курортов на Черном море и во Львовской области.

Об этом он сообщил на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українськi Новини.

"Новый курорт на побережье Черного моря. Нужно уточнить, что это будет абсолютно новый город, с нуля", - сказал Зеленский, презентуя перспективные для привлечения инвестиций проекты.

Также, по его словах, планируется развитие новых горно-лыжных курортов во Львовской области.

"У нас есть огромный потенциал стать восточноевропейскими "Альпами". Сейчас мы рассматриваем проекты в Славском и Боржаве", - отметил Зеленский.

При этом о подробностях относительно этих проектов он не говорил.

Как сообщали Українськi Новини, Украина разработает стратегию развития Чернобыльской зоны как туристического объекта, а также планирует предоставить Европейскому Союзу и Организации Североатлантического договора (НАТО) возможность проводить там учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий.

Тем временем ​Сенцов открыл Ялтинскую европейскую стратегию вместо Зеленского, а Президент хочет разрешить азартные игры в пятизвездочных отелях.

Больше новостей о: Черное море Строительство Курорт Президент Украины Ялтинская европейская стратегия Владимир Зеленский

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