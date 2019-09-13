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13 сентября 2019, пятница, 09:17 654
Верховная Рада и партии 2019-09-13T11:30:03+03:00
Українські Новини
Сегодня Рада рассмотрит законопроект о вознаграждении обличителей коррупции

Сегодня Рада рассмотрит законопроект о вознаграждении обличителей коррупции

Верховная Рада. Фото: Цензор. НЕТ
Верховная Рада. Фото: Цензор. НЕТ

Верховная Рада после того, как впервые провалила голосование, на пленарном заседании в пятницу рассмотрит законопроект №1010 о вознаграждении обличителей коррупции.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Все вопросы указаны для включения в повестку дня пленарного заседания и принятия решения.

Рада также рассмотрит законопроекты №1036 о прозрачности работы парламента, №1042 о планировании законодательной работы, №1054 о признании потерявшим силу списка объектов госсобственности, не подлежащих приватизации, №1055 об аренде государственного и коммунального имущества, №1060 о порядке лицензирования хозяйственной деятельности, №1067 о дерегуляции хозяйственной деятельности, №1071 о космической деятельности, №1046 о концессии, №1049 и №1051 о внедрении единого счета для оплаты налогов и сборов.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Зеленский пообещал сажать коррупционеров осенью.

Тем временем в Раде 9 созыва, по данным СМИ, зафиксировали первый случай кнопкодавства.

Также Рада решила направить деньги от штрафов за нарушения закона об автомобилях на дороги.

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