Сегодня Рада рассмотрит законопроект о вознаграждении обличителей коррупции

Верховная Рада после того, как впервые провалила голосование, на пленарном заседании в пятницу рассмотрит законопроект №1010 о вознаграждении обличителей коррупции.\r\nОб этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.\r\nВсе вопросы указаны для включения в повестку дня пленарного заседания и принятия решения.\r\nРада также рассмотрит законопроекты №1036 о прозрачности работы парламента, №1042 о планировании законодательной работы, №1054 о признании потерявшим силу списка объектов госсобственности, не подлежащих приватизации, №1055 об аренде государственного и коммунального имущества, №1060 о порядке лицензирования хозяйственной деятельности, №1067 о дерегуляции хозяйственной деятельности, №1071 о космической деятельности, №1046 о концессии, №1049 и №1051 о внедрении единого счета для оплаты налогов и сборов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Президент Зеленский пообещал сажать коррупционеров осенью.\r\nТем временем в Раде 9 созыва, по данным СМИ, зафиксировали первый случай кнопкодавства.\r\nТакже Рада решила направить деньги от штрафов за нарушения закона об автомобилях на дороги.