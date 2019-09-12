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12 сентября 2019, четверг, 09:44 5264 Документ
Президент 2019-09-12T09:58:10+03:00
Українські Новини
Зеленский помиловал 22 граждан, - Офис Президента

Зеленский помиловал 22 граждан, - Офис Президента

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskiy95
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Владимир Зеленский со дня вступления на пост помиловал 22 граждан, но Офис Президента засекретил информацию о помиловании иностранцев, в том числе для передачи России или на неподконтрольные территории Донбасса в рамках обменов, хотя Администрация Президента Петра Порошенко публично отчитывалась о помиловании.

Это следует из ответа Офиса Президента на запрос Українських Новин.

Агентство запрашивало данные о количестве помилованных Зеленским граждан с даты вступления на пост.

"Помиловано 22 осужденных лица, из которых 5 женщин и 17 мужчин, наказание сокращено одному лицу, остальных осужденных освобождено от дальнейшего наказания", - говорится в ответе.

При этом Офис проигнорировал вопросы о количестве иностранцев среди помилованных и количестве помилованных граждан в рамках обменов.

В то же время ранее Администрация Президента Петра Порошенко отвечала на такие вопросы в рамках запросов на доступ к публичной информации.

Например, согласно ответу Администрации относительно помилованных в 2018 году говорилось, что Порошенко помиловал одного гражданина Ирана и 13 граждан Украины, одного из которых - для передачи на неподконтрольную часть Донбасса.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

Зеленский сообщил, что на втором этапе обмена должны быть освобождены задержанные в России крымские татары.

На Донбассе в плену у боевиков остаются 227 украинцев.

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