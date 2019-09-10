В обменниках курс доллара и евро обвалился

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 9 сентября на 8,24 коп. до 25,1589 UAH/USD, курс покупки – понизился на 9,10 коп. до 24,8346 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 8,66 коп. до 27,3330 UAH/EUR, курс продажи понизился на 10,88 коп. до 27,8016 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,8346 25,1589 27,3330 27,8016 3,46 3,93 Максимальный 24,9500 25,5000 27,5000 28,1000 3,75 5,00 Минимальный 24,3500 25,0300 27,0000 27,5800 2,50 3,75

Как сообщали Українські Новини, гривна резко укрепилась после выходных. Также аналитики дали прогноз курса доллара на осень, а эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.

Кроме того, в Нацбанке сообщили, что благодаря новой власти в Украине ослабились внутриполитические риски для снижения инфляции.