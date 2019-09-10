В обменниках курс доллара и евро обвалился

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 9 сентября на 8,24 коп. до 25,1589 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 9,10 коп. до 24,8346 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 8,66 коп. до 27,3330 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 10,88 коп. до 27,8016 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n24,8346\r\n25,1589\r\n27,3330\r\n27,8016\r\n3,46\r\n3,93\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n24,9500\r\n25,5000\r\n27,5000\r\n28,1000\r\n3,75\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,3500\r\n25,0300\r\n27,0000\r\n27,5800\r\n2,50\r\n3,75\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна резко укрепилась после выходных. Также аналитики дали прогноз курса доллара на осень, а эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.\r\nКроме того, в Нацбанке сообщили, что благодаря новой власти в Украине ослабились внутриполитические риски для снижения инфляции.