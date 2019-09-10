Завтра Сущенко даст первую после освобождения пресс-конференцию

Завтра, 11 сентября, собственный корреспондент Укринформа Роман Сущенко, который 7 сентября вернулся в Украину в рамках обмена пленными с РФ, и его адвокат Марк Фейгин дадут первую после освобождения пресс-конференцию, передают Українські Новини.

Отметим, что перед конференцией Роман Сущенко собственноручно снимет плакат с надписью #ВОЛЮСУЩЕНКУ, который почти три года висел на фасаде здания информагентства.

Пресс-конференция состоится по адресу ул. Хмельницкого, 8/16, "Укринформ".

Как сообщали Українські Новини, 7 сентября в Украину вернулись 35 политзаключенных. Некоторые из них поделились, чем бы хотели заняться в ближайшем будущем, а в Офисе Президента показали, как политзаключенные возвращались в Украину.

Также освобожденный из плена режиссер Олег Сенцов заявил, что вопрос его участия в политической жизни остается открытым и пока он планирует заниматься двумя вещами - снимать кино и жить. Об этом он рассказал на первой после освобождения пресс-конференции, которая состоялась 10 сентября.