Википедия "окрестила" переименованное министерство Минразгромом: реакция соцсетей

Сокращенное название Министерства развития громад и территорий, которое предложила Википедия, очень повеселило пользователей соцсетей. Українські новини отобрали самые интересные реакции по этому поводу.

29 августа Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства было переименовано в Министерство развития громад и территорий. Главой ведомства стала Алена Бабак, за назначение которой проголосовал 281 депутат.

Аббревиатура переименованного министерства, которую увидели пользователи Википедии, неоднозначная - "Минразгром". И хотя через некоторе время ее заменили на более сдержанную "Минрегион", шутки пользователей по этому поводу не утихают. И если кто-то просто посмеялся, то некоторые юзеры уже делают неутешительные выводы. Вот только некоторые из них:

Один из пользователей предлагает не менее пугающую замену "МингромАд".

"МінРОЗГРОМ! С**а! Плакаю!", - пишет пользовательница Facebook.

Кто-то уже думает после такого переименования "жить по-новому".

Журналистка Олеся Медведева тоже не пропустила повод повеселиться. "Ну всё, ховайтесь) Мінрозгром України)", - написала она в Твиттере.

Пользователь Андрей Деркач в свою очередь отметил, что "пора называть вещи своими именами".

Как сообщали Українські новини, ранее в пресс-службе Зеленского оконфузились перепутав пол премьера Индии, а до этого Президентский сайт назвал Торонто столицей Канады. Сделавшая по этому поводу замечание Ирина Геращенко назвала Гаагу столицей Нидерландов.