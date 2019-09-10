Википедия "окрестила" переименованное министерство Минразгромом: реакция соцсетей

Сокращенное название Министерства развития громад и территорий, которое предложила Википедия, очень повеселило пользователей соцсетей. Українські новини отобрали самые интересные реакции по этому поводу.\r\n29 августа Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства было переименовано в Министерство развития громад и территорий. Главой ведомства стала Алена Бабак, за назначение которой проголосовал 281 депутат.\r\nАббревиатура переименованного министерства, которую увидели пользователи Википедии, неоднозначная - "Минразгром". И хотя через некоторе время ее заменили на более сдержанную "Минрегион", шутки пользователей по этому поводу не утихают. И если кто-то просто посмеялся, то некоторые юзеры уже делают неутешительные выводы. Вот только некоторые из них:\r\nОдин из пользователей предлагает не менее пугающую замену "МингромАд".\r\n\r\n"МінРОЗГРОМ! С**а! Плакаю!", - пишет пользовательница Facebook.\r\n\r\nКто-то уже думает после такого переименования "жить по-новому".\r\n\r\nЖурналистка Олеся Медведева тоже не пропустила повод повеселиться. "Ну всё, ховайтесь) Мінрозгром України)", - написала она в Твиттере.\r\n\r\nПользователь Андрей Деркач в свою очередь отметил, что "пора называть вещи своими именами".\r\n\r\nКак сообщали Українські новини, ранее в пресс-службе Зеленского оконфузились перепутав пол премьера Индии, а до этого Президентский сайт назвал Торонто столицей Канады. Сделавшая по этому поводу замечание Ирина Геращенко назвала Гаагу столицей Нидерландов.