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10 вересня 2019, вівторок, 18:19 19
Кабмін 2019-09-10T20:15:02+03:00
Українські Новини
Вікіпедія "охрестила" перейменоване міністерство Мінрозгромом: реакція соцмереж

Вікіпедія "охрестила" перейменоване міністерство Мінрозгромом: реакція соцмереж

Скорочена назва Міністерства розвитку громад і територій, яке запропонувала Вікіпедія, дуже повеселило користувачів соцмереж. Українські новини відібрали найцікавіші реакції з цього приводу.

29 серпня Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства було перейменовано в Міністерство розвитку громад і територій. Главою відомства стала Альона Бабак, за призначення якої проголосував 281 депутат.

Абревіатура перейменованого міністерства, яку побачили користувачі Вікіпедії, неоднозначна - "Мінрозгром". І хоча через деякий час її замінили на більш стриману "Мінрегіон", жарти користувачів з цього приводу не вщухають. І якщо хтось просто посміявся, то деякі юзери вже роблять невтішні висновки. Ось тільки деякі з них:

Один з користувачів пропонує не менш цікаву заміну "МінгромАд".

"МінРОЗГРОМ! С**а! Плакаю!", - пише користувачка Facebook.

Хтось вже думає після такого перейменування "жити по-новому".

Журналістка Олеся Медведєва теж не пропустила привід повеселитися. "Ну все, ховайтесь) Мінрозгром України)", - написала вона у Твіттері.

Користувач Андрій Деркач у свою чергу зазначив, що "пора називати речі своїми іменами".

Як повідомляли Українські новини, раніше у прес-службі Зеленського сконфузились переплутавши стать прем'єра Індії, а до цього Президентський сайт назвав Торонто столицею Канади.  Захотівши "потролити" Президента, Ірина Геращенко назвала Гаагу столицею Нідерландів.
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