Вікіпедія "охрестила" перейменоване міністерство Мінрозгромом: реакція соцмереж

Скорочена назва Міністерства розвитку громад і територій, яке запропонувала Вікіпедія, дуже повеселило користувачів соцмереж. Українські новини відібрали найцікавіші реакції з цього приводу.\r\n29 серпня Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства було перейменовано в Міністерство розвитку громад і територій. Главою відомства стала Альона Бабак, за призначення якої проголосував 281 депутат.\r\nАбревіатура перейменованого міністерства, яку побачили користувачі Вікіпедії, неоднозначна - "Мінрозгром". І хоча через деякий час її замінили на більш стриману "Мінрегіон", жарти користувачів з цього приводу не вщухають. І якщо хтось просто посміявся, то деякі юзери вже роблять невтішні висновки. Ось тільки деякі з них:\r\nОдин з користувачів пропонує не менш цікаву заміну "МінгромАд".\r\n\r\n"МінРОЗГРОМ! С**а! Плакаю!", - пише користувачка Facebook.\r\n\r\nХтось вже думає після такого перейменування "жити по-новому".\r\n\r\nЖурналістка Олеся Медведєва теж не пропустила привід повеселитися. "Ну все, ховайтесь) Мінрозгром України)", - написала вона у Твіттері.\r\n\r\nКористувач Андрій Деркач у свою чергу зазначив, що "пора називати речі своїми іменами".\r\n\r\nЯк повідомляли Українські новини, раніше у прес-службі Зеленського сконфузились переплутавши стать прем'єра Індії, а до цього Президентський сайт назвав Торонто столицею Канади. Захотівши "потролити" Президента, Ірина Геращенко назвала Гаагу столицею Нідерландів.