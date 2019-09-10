Сенцов не має претензій до людям, що його обмовили і розповів, як вивозив військовослужбовців з Криму

Режисер Олег Сенцов не має претензій до фігурантів справи "кримських терористів" Геннадія Афанасьєва і Олексія Чирнія, які його обмовили.

Про це він сказав на прес-конференції в Києві, передають Українські Новини.

"Колекціонування образ - це захоплення слабких", - заявив Сенцов.

Він зазначив, що не має жодних претензій до Афанасьєва і Чирнія.

Режисер бажає Чирнію звільнення з в'язниці, а Афанасьєву - щастя і здоров'я.

Як повідомляли Українськi Новини, суд в Росії у 2015 році засудив Чирнія до 7 років в'язниці у справі "кримських терористів".

На суді Чирній дав свідчення проти Сенцова і Кольченка.

Також режисер Олег Сенцов заявляє, що вивіз близько половини українських військовослужбовців з анексованого Росією Криму.

Про це він сказав на прес-конференції, передають Українські Новини.

Режисер зазначив, що тільки недавно дізнався загальна кількість військових, евакуйованих з Криму після анексії.

"Я вивіз практично половину військових", - сказав Сенцов.

Він зазначив, що в Криму не займався нічим кримінальним, а лише допомагав евакуювати українських військових на материк і влаштовував автопробіги в підтримку України.

Сенцов сказав, що з ним коммуницировал представник Генштабу з питання виведення військових з півострова.

Як повідомляли Українські Новини, у разі зриву обміну полоненими Сенцов планував почати нову голодування. Також Сенцов заявив, що повернутися в Крим можна тільки на танках і жити він буде в Києві, а також перевезе сюди сім'ю.

7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

Зокрема, був звільнений Сенцов, затриманий в Криму в травні 2014 року.