Сенцов не має претензій до людям, що його обмовили і розповів, як вивозив військовослужбовців з Криму

Режисер Олег Сенцов не має претензій до фігурантів справи "кримських терористів" Геннадія Афанасьєва і Олексія Чирнія, які його обмовили.\r\nПро це він сказав на прес-конференції в Києві, передають Українські Новини.\r\n"Колекціонування образ - це захоплення слабких", - заявив Сенцов.\r\nВін зазначив, що не має жодних претензій до Афанасьєва і Чирнія.\r\nРежисер бажає Чирнію звільнення з в'язниці, а Афанасьєву - щастя і здоров'я.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, суд в Росії у 2015 році засудив Чирнія до 7 років в'язниці у справі "кримських терористів".\r\nНа суді Чирній дав свідчення проти Сенцова і Кольченка.\r\nТакож режисер Олег Сенцов заявляє, що вивіз близько половини українських військовослужбовців з анексованого Росією Криму.\r\nПро це він сказав на прес-конференції, передають Українські Новини.\r\nРежисер зазначив, що тільки недавно дізнався загальна кількість військових, евакуйованих з Криму після анексії.\r\n"Я вивіз практично половину військових", - сказав Сенцов.\r\nВін зазначив, що в Криму не займався нічим кримінальним, а лише допомагав евакуювати українських військових на материк і влаштовував автопробіги в підтримку України.\r\nСенцов сказав, що з ним коммуницировал представник Генштабу з питання виведення військових з півострова.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у разі зриву обміну полоненими Сенцов планував почати нову голодування. Також Сенцов заявив, що повернутися в Крим можна тільки на танках і жити він буде в Києві, а також перевезе сюди сім'ю.\r\n7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.\r\nЗокрема, був звільнений Сенцов, затриманий в Криму в травні 2014 року.