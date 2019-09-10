У меня не было российского паспорта никогда, - Сенцов

Режиссер Олег Сенцов отрицает получение российского паспорта в то время, как оставляет открытым вопрос своего участия в украинской политике.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передают Українськi Новини.

"У меня не было российского паспорта никогда", - заявил Сенцов.

При этом он отметил, что Россия могла принудительно предоставить ему российское гражданство как жителю Крыма, пока он был в тюрьме.

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Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

В частности, был освобожден Сенцов, задержанный в Крыму в мае 2014 года.

Украина считает, что автоматическое получение российского гражданства украинским режиссером Сенцовым и крымским активистом Александром Кольченко противоречит международным стандартам.

В 2014 году уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что Сенцов получил гражданство России.

Тем временем в случае срыва обмена пленными Сенцов планировал начать новую голодовку.