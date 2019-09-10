У меня не было российского паспорта никогда, - Сенцов

Режиссер Олег Сенцов отрицает получение российского паспорта в то время, как оставляет открытым вопрос своего участия в украинской политике.\r\nОб этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передают Українськi Новини.\r\n"У меня не было российского паспорта никогда", - заявил Сенцов.\r\nПри этом он отметил, что Россия могла принудительно предоставить ему российское гражданство как жителю Крыма, пока он был в тюрьме.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=IGFqMFr66HM" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.\r\nВ частности, был освобожден Сенцов, задержанный в Крыму в мае 2014 года.\r\nУкраина считает, что автоматическое получение российского гражданства украинским режиссером Сенцовым и крымским активистом Александром Кольченко противоречит международным стандартам.\r\nВ 2014 году уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что Сенцов получил гражданство России.\r\nТем временем в случае срыва обмена пленными Сенцов планировал начать новую голодовку.