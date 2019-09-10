подписаться на рассылку
24.85 25.2
27.25 27.85
˟
10 сентября 2019, вторник, 13:54 30
Общество 2019-09-10T14:01:00+03:00
Українські Новини
У меня не было российского паспорта никогда, - Сенцов

У меня не было российского паспорта никогда, - Сенцов

Режиссер Олег Сенцов отрицает получение российского паспорта в то время, как оставляет открытым вопрос своего участия в украинской политике.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передают Українськi Новини.

"У меня не было российского паспорта никогда", - заявил Сенцов.

При этом он отметил, что Россия могла принудительно предоставить ему российское гражданство как жителю Крыма, пока он был в тюрьме.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

В частности, был освобожден Сенцов, задержанный в Крыму в мае 2014 года.

Украина считает, что автоматическое получение российского гражданства украинским режиссером Сенцовым и крымским активистом Александром Кольченко противоречит международным стандартам.

В 2014 году уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что Сенцов получил гражданство России.

Тем временем в случае срыва обмена пленными Сенцов планировал начать новую голодовку.

Больше новостей о: Российское гражданство Олег Сенцов Российский паспорт Освобождение политзаключенных

Архив
Новости
Олег Сенцов. Скриншот: Hromadske/YouTube
Сенцов призвал сражаться за россиян, которые борются против режима Путина 14:13
Антикоррупционному суду разрешат рассматривать исключительно дела НАБУ и САП 13:58
У меня не было российского паспорта никогда, - Сенцов 13:54
В случае срыва обмена пленными Сенцов планировал начать новую голодовку 13:50
За Гройсманом надо "подчищать" вопросы коммуналки, децентрализации, "Укрзализныци" и многое другое, – Сергей Шахов 13:40
больше новостей
Для Кольченко и Сенцова организовали временное жилье 22:01
Что будет с долларом: прогноз курса от экономиста на всю осень 09:10
Гривна снова взлетела в цене: курс валют на 10 сентября 06:15
Максим Бужанский: Вятрович сначала обвиняет СССР в оккупации Польши, а потом - в недостаточной оккупации Польши 20:53 Мнение
Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты 07:30 Документ
больше новостей
Игорь Мосийчук после покушения. Фото: facebook.com/dmytro.linko
СБУ установила россиянина, причастного к покушению на Мосийчука 11:04
Мустафа Джемилев. Скриншот видео ATR
Джемилев назвал обмен пленными капитуляцией 18:55
Министра юстиции Малюську окружили старыми схемщиками Петренко из Integrites, — журналисты-расследователи 14:55
Премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским 20:17
Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты 07:30 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok