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10 вересня 2019, вівторок, 14:13 19
Зовнішня політика 2019-09-10T19:45:04+03:00
Українські Новини
Сенцов закликав боротися за росіян, які борються проти режиму Путіна

Сенцов закликав боротися за росіян, які борються проти режиму Путіна

Режисер Олег Сенцов закликає громадськість боротися за звільнення громадян Росії-політв'язнів у РФ у той час, як він заявив, що у нього ніколи не було російського паспорта.

Про це він сказав на прес-конференції в Києві, передають Українські Новини.

Сенцов сказав, що необхідно продовжувати боротьбу за звільнення полонених українців, взятих під арешт в Росії і на Донбасі, і росіян, які борються проти режиму Президента Росії Володимира Путіна.

"Це росіяни, які також борються за себе і за вільну Україну", - підкреслив він.

Сенцов закликав, зокрема, звільнити засудженого до 4 років позбавлення волі політв'язня Костянтина Котова.

Як повідомляли Українські Новини, у разі зриву обміну полоненими Сенцов планував почати нове голодування. Також Сенцов заявив, що повернутися в Крим можна тільки на танках і жити він буде в Києві, а також перевезе сюди сім'ю.

7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

Зокрема, був звільнений Сенцов, затриманий у Криму в травні 2014 року.

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