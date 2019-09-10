Сенцов закликав боротися за росіян, які борються проти режиму Путіна

Режисер Олег Сенцов закликає громадськість боротися за звільнення громадян Росії-політв'язнів у РФ у той час, як він заявив, що у нього ніколи не було російського паспорта.

Про це він сказав на прес-конференції в Києві, передають Українські Новини.

Сенцов сказав, що необхідно продовжувати боротьбу за звільнення полонених українців, взятих під арешт в Росії і на Донбасі, і росіян, які борються проти режиму Президента Росії Володимира Путіна.

"Це росіяни, які також борються за себе і за вільну Україну", - підкреслив він.

Сенцов закликав, зокрема, звільнити засудженого до 4 років позбавлення волі політв'язня Костянтина Котова.

Як повідомляли Українські Новини, у разі зриву обміну полоненими Сенцов планував почати нове голодування. Також Сенцов заявив, що повернутися в Крим можна тільки на танках і жити він буде в Києві, а також перевезе сюди сім'ю.

7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

Зокрема, був звільнений Сенцов, затриманий у Криму в травні 2014 року.