Заместители главы ЦИКа получили по полмиллиона гривен зарплаты в августе

Заработная плата членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) за август превысила выплаты за парламентские выборы и составила до 438 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата ЦИКа на запрос Українських Новин.

Самая низкая зарплата в августе из 16 членов Центризбиркома была у председателя комиссии Татьяны Слипачук – 222 тыс. гривен.

Секретарь ЦИКа Наталья Бернацкая заработала за август 257,2 тыс. гривен.

Зарплата членов комиссии из не руководящего состава в августе была от 232,2 тыс. до 274,5 тыс. гривен.

В то же время заместители председателя ЦИКа Евгений Радченко и Олег Конопольский получили за август 426,7 тыс. и 438,1 тыс. гривен зарплаты соответственно.

В частности, одна из составляющих их зарплаты в августе – это почти 200 тыс. гривен материальной помощи на оздоровление.

Как сообщали Українськi Новини, ранее ЦИК закупил депутатские значки в 15 раз дороже серебра, из которого они сделаны

Членам ЦИК заплатили до четверти миллиона за выборы Президента.

В то же время Президент Зеленский зарабатывает в 10 раз меньше, чем члены ЦИКа.