Заместители главы ЦИКа получили по полмиллиона гривен зарплаты в августе

Заработная плата членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) за август превысила выплаты за парламентские выборы и составила до 438 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в ответе секретариата ЦИКа на запрос Українських Новин.\r\nСамая низкая зарплата в августе из 16 членов Центризбиркома была у председателя комиссии Татьяны Слипачук – 222 тыс. гривен.\r\nСекретарь ЦИКа Наталья Бернацкая заработала за август 257,2 тыс. гривен.\r\nЗарплата членов комиссии из не руководящего состава в августе была от 232,2 тыс. до 274,5 тыс. гривен.\r\n\r\nВ то же время заместители председателя ЦИКа Евгений Радченко и Олег Конопольский получили за август 426,7 тыс. и 438,1 тыс. гривен зарплаты соответственно.\r\nВ частности, одна из составляющих их зарплаты в августе – это почти 200 тыс. гривен материальной помощи на оздоровление.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее ЦИК закупил депутатские значки в 15 раз дороже серебра, из которого они сделаны\r\nЧленам ЦИК заплатили до четверти миллиона за выборы Президента. \r\nВ то же время Президент Зеленский зарабатывает в 10 раз меньше, чем члены ЦИКа.