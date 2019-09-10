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10 вересня 2019, вівторок, 10:26 15 Документ
Політика 2019-09-10T12:00:03+03:00
Українські Новини
Заступники голови ЦВК отримали півмільйона гривень зарплати в серпні

Заступники голови ЦВК отримали півмільйона гривень зарплати в серпні

Євгеній Радченко та Тетяна Сліпачук. Фото: facebook ЦВК
Євгеній Радченко та Тетяна Сліпачук. Фото: facebook ЦВК

Заробітна плата членів Центральної виборчої комісії (ЦВК) за серпень перевищила виплати за парламентські вибори і склала до 438 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату ЦВК на запит Українських Новин.

Найнижча зарплата у серпні з 16 членів Центрвиборчкому була у голови комісії Тетяни Сліпачук – 222 тис. гривень.

Секретар ЦВК Наталія Бернацька заробила за серпень 257,2 тис. гривень.

Зарплата членів комісії не з керівного складу в серпні була від 232,2 тис. до 274,5 тис. гривень.

Водночас заступники голови ЦВК Євгеній Радченко та Олег Конопольський отримали за серпень 426,7 тис. і 438,1 тис. гривень зарплати відповідно.

Зокрема, одна зі складових їх зарплати в серпні – це майже 200 тис. гривень матеріальної допомоги на оздоровлення.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ЦВК закупила депутатські значки в 15 разів дорожче срібла з якого вони зроблені.

Членам ЦВК заплатили до чверті мільйона за вибори Президента.

У той же час Президент Зеленський заробляє в 10 разів менше, ніж члени ЦВК.

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