Для нардепов купили значки в 15 раз дороже серебра, из которого они сделаны

Центральная избирательная комиссия (ЦИК), глава которой Татьяна Слипачук заработала за 2018 год 24 млн гривен и хранит более $1 млн, по результатам тендера заместителей ООО "Герольдмайстер" 7 августа купила депутатских значков на 1млн 690 тыс. гривен. Об этом говорится в "Прозорро" пишут "Наші Гроші".

Согласно данным, один значок стоит 1800 на " OLX".Такие значки от Львовского ювелирного завода весом 10,37 грамм, из которых серебра 925 пробы - 8,85 грамм, продают по 1600- 1800 гривен.

Значки для депутатов. Фото:Наші Гроші

До 19 августа должны были доставить 470 комплектов. Из двух нагрудных знаков народных депутатов размером 35х36 мм из серебра с позолотой и эмалью под эпоксидной смолой. Один из значков имеет застежку-шпильку, а второй - две застежки-бабочки. Комплект в футляре с обклеенным баладеком картоном с ложементом и карманом обойдется в 3600 гривен.

Значки для депутатов. Фото:Наші Гроші

Сейчас грамм серебра 925 пробы стоит около 13 грн. Таким образом, в цене депутатского значка на серебро перепадает примерно 115 гривен, или 6%, а остальные 1685 гривен, или 94% - это позолота, эмаль, эпоксидная смола, работа, упаковки, налоги, доставка и т.п.

Цена нынешнего соглашения на 9% ниже ожидаемой стоимости закупки в 185 млн. гривен.

Закупку провели со второй попытки, потому что первые торги отменили из-за нехватки участников.

Как сообщали Українські Новини, ранее Государственное управление делами заказало у ООО «Герольдмайстер» специальные награды генерала армии Украины за 345 тыс грн.