Зеленский назначил начальником Управления СБУ в Киеве и области Болдыря

Президент Владимир Зеленский назначил начальником главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и Киевской области Сергея Болдыря.

Об этом говорится в указе №629 от 27 августа, передают Українськi Новини.

Другим указом (№628) Зеленский уволил Болдыря с должности начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования центрального управления СБУ.

Эту должность он занимал с июля 2016 года.

Болдырю 46 лет, у него звание генерал-майора.

Как сообщали Українськi Новини, 31 мая Зеленский уволил с должности начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.

В августе 2018 года скандально известного давлением на судей Валендюка назначили главой СБУ в Киеве и Киевской области.

До этого он занимал должность заместителя прокурора Крыма.

Ранее Олег Валендюк во времена Виктора Януковича возглавлял одно из управлений Генпрокуратуры, но люстрации избежал. Судья окружного админсуда Киева Виктор Данилишин спас Валендюка от люстрации. И дивным образом, многих других чиновников высшего ранга.