Зеленский назначил начальником Управления СБУ в Киеве и области Болдыря

Президент Владимир Зеленский назначил начальником главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и Киевской области Сергея Болдыря.\r\nОб этом говорится в указе №629 от 27 августа, передают Українськi Новини.\r\nДругим указом (№628) Зеленский уволил Болдыря с должности начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования центрального управления СБУ.\r\nЭту должность он занимал с июля 2016 года.\r\nБолдырю 46 лет, у него звание генерал-майора.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 31 мая Зеленский уволил с должности начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.\r\nВ августе 2018 года скандально известного давлением на судей Валендюка назначили главой СБУ в Киеве и Киевской области.\r\nДо этого он занимал должность заместителя прокурора Крыма.\r\nРанее Олег Валендюк во времена Виктора Януковича возглавлял одно из управлений Генпрокуратуры, но люстрации избежал. Судья окружного админсуда Киева Виктор Данилишин спас Валендюка от люстрации. И дивным образом, многих других чиновников высшего ранга.\r\n