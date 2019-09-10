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10 вересня 2019, вівторок, 06:05 17 Документ
Силові структури 2019-09-10T12:08:36+03:00
Українські Новини
Глава СБУ Баканов в серпні отримав 57 тис. гривень, але оклад його все ще невідомий

Глава СБУ Баканов в серпні отримав 57 тис. гривень, але оклад його все ще невідомий

Іван Баканов. Фото: president.gov.ua
Іван Баканов. Фото: president.gov.ua

Заробітна плата голови Служби безпеки України Івана Баканова за серпень становила 57 646 гривень.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

Розмір окладу Баканова не уточнюється.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок і доплат.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила Івана Баканова главою Служби безпеки України. За прийняття відповідного проекту постанови проголосували 319 депутатів при мінімально необхідних 226. До цього Баканов обіймав посаду першого заступника глави СБУ. Баканов народився 2 травня 1974 року в Кривому Розі. З 25 січня 2013 року - керівник "95-го кварталу". З 2 грудня 2017 року - лідер партії "Слуга народу".

Раніше Рада звільнила голову Служби безпеки України Василя Грицака.

Також зарплата Баканова, який за червень отримав 54,5 тис. гривень за липень становила 57 646 гривень.

Крім того, Президент Володимир Зеленський призначив начальником головного управління Служби безпеки України (СБУ) в Києві та Київській області Сергія Болдыря.

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