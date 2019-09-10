Глава СБУ Баканов в серпні отримав 57 тис. гривень, але оклад його все ще невідомий

Заробітна плата голови Служби безпеки України Івана Баканова за серпень становила 57 646 гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.\r\nРозмір окладу Баканова не уточнюється.\r\nЗарплата вказана з урахуванням надбавок і доплат.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила Івана Баканова главою Служби безпеки України. За прийняття відповідного проекту постанови проголосували 319 депутатів при мінімально необхідних 226. До цього Баканов обіймав посаду першого заступника глави СБУ. Баканов народився 2 травня 1974 року в Кривому Розі. З 25 січня 2013 року - керівник "95-го кварталу". З 2 грудня 2017 року - лідер партії "Слуга народу".\r\nРаніше Рада звільнила голову Служби безпеки України Василя Грицака.\r\nТакож зарплата Баканова, який за червень отримав 54,5 тис. гривень за липень становила 57 646 гривень. \r\nКрім того, Президент Володимир Зеленський призначив начальником головного управління Служби безпеки України (СБУ) в Києві та Київській області Сергія Болдыря.