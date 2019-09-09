В Харькове сообщили о взрывчатке в больницах, ТЦ, детсадах и школах

Полиция проверяет информацию о минировании 7 больниц, 17 торговых центров, всех детских садов и школ в Харькове.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции в Харьковской области, передают Українські Новини.\r\nСообщение о закладке взрывчатки поступило на электронную почту полиции в понедельник.\r\nПо адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.\r\nВ настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.\r\nКак сообщали Українські Новини, в начале августа полиция проверяла информацию о минировании аэропорта, 3 железнодорожных и 2 автостанций, железнодорожного вокзала, 3 станций метрополитена, 4 жилых домов и 3 государственных учреждений в Харькове.\r\n21 июля неизвестный сообщил о минировании 14 избирательных участков в Киевском районе Харькова.\r\nКроме того, в Харькове "минировали" 311 объектов, людей не эвакуировали.\r\nТем временем прокуратура сообщила гражданину России о подозрении в ложном сообщении о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.