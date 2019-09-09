В Харькове сообщили о взрывчатке в больницах, ТЦ, детсадах и школах

Полиция проверяет информацию о минировании 7 больниц, 17 торговых центров, всех детских садов и школ в Харькове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции в Харьковской области, передают Українські Новини.

Сообщение о закладке взрывчатки поступило на электронную почту полиции в понедельник.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.

Как сообщали Українські Новини, в начале августа полиция проверяла информацию о минировании аэропорта, 3 железнодорожных и 2 автостанций, железнодорожного вокзала, 3 станций метрополитена, 4 жилых домов и 3 государственных учреждений в Харькове.

21 июля неизвестный сообщил о минировании 14 избирательных участков в Киевском районе Харькова.

Кроме того, в Харькове "минировали" 311 объектов, людей не эвакуировали.

Тем временем прокуратура сообщила гражданину России о подозрении в ложном сообщении о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.