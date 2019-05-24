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24 мая 2019, пятница, 18:27 8
Происшествия 2019-05-24T18:28:25+03:00
Українські Новини
Неизвестный сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще 11 объектов во Львове

Неизвестный сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще 11 объектов во Львове

Неизвестный 24 мая в 16:10 сообщил о минировании международного аэропорта "Львов", главного железнодорожного вокзала и еще 11 объектов во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По его словам, сообщение о минировании поступило в полицию.

Среди прочего аноним сообщил о минировании медицинских учреждений, отелей и торговых центров.

На место события прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.

Как сообщали Українські Новини, неизвестный 21 мая вечером сообщил о минировании международного аэропорта "Львов", главного железнодорожного вокзала и 2 торговых центров во Львове и Львовской области.

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