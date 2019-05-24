Неизвестный сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще 11 объектов во Львове

Неизвестный 24 мая в 16:10 сообщил о минировании международного аэропорта "Львов", главного железнодорожного вокзала и еще 11 объектов во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.\r\nПо его словам, сообщение о минировании поступило в полицию.\r\nСреди прочего аноним сообщил о минировании медицинских учреждений, отелей и торговых центров.\r\nНа место события прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.\r\nКак сообщали Українські Новини, неизвестный 21 мая вечером сообщил о минировании международного аэропорта "Львов", главного железнодорожного вокзала и 2 торговых центров во Львове и Львовской области.