Росіянину повідомили про підозру у "мінуванні" Центрального вокзалу в Києві

Прокуратура повідомила громадянину Росії про підозру у неправдивому повідомленні про мінування Центрального залізничного вокзалу в Києві.Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передають Українські Новини."Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 29-річному громадянину Російської Федерації, який зробив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі Києва", - сказано в ньому.На даний момент чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років.Як повідомляли Українські Новини, у Харкові "мінували" 311 об'єктів, людей не евакуйовували. Раніше станцію "Почайна" у Києві закривали через повідомлення про мінування.У серпні невідомий повідомив про мінування аеропорту, вокзалу і ще 11 об'єктів у Львові.Тим часом мешканцю Кривого Рогу дали три роки умовно за "мінування" жіночого монастиря.