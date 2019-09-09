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09 вересня 2019, понеділок, 19:18 15
Суспільство 2019-09-10T01:00:03+03:00
Українські Новини
Росіянину повідомили про підозру у "мінуванні" Центрального вокзалу в Києві

Росіянину повідомили про підозру у "мінуванні" Центрального вокзалу в Києві

Київський залізничний вокзал, Вокзал у Києві. Фото: igotoworld.com
Київський залізничний вокзал, Вокзал у Києві. Фото: igotoworld.com

Прокуратура повідомила громадянину Росії про підозру у неправдивому повідомленні про мінування Центрального залізничного вокзалу в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передають Українські Новини.

"Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 29-річному громадянину Російської Федерації, який зробив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі Києва", - сказано в ньому.

На даний момент чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років.

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові "мінували" 311 об'єктів, людей не евакуйовували.

Раніше станцію "Почайна" у Києві закривали через повідомлення про мінування.

У серпні невідомий повідомив про мінування аеропорту, вокзалу і ще 11 об'єктів у Львові.

Тим часом мешканцю Кривого Рогу дали три роки умовно за "мінування" жіночого монастиря.

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