Станцию "Почайна" в Киеве закрывали из-за сообщения о минировании

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станцию "Почайна" из-за сообщения о минировании.\r\nОб этом говорится в сообщении КП, передают Українськi Новини.\r\n"Внимание! Станция "Почайна" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - сказано в нем.\r\nСпециалисты проводят проверку.\r\nПозже КП сообщило, что в ходе проверки взрывчатку не обнаружили и станцию открыли. \r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее в Киеве "минировали" станцию метро "Майдан Независимости".