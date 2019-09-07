Станцию "Почайна" в Киеве закрывали из-за сообщения о минировании

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станцию "Почайна" из-за сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении КП, передают Українськi Новини.

"Внимание! Станция "Почайна" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - сказано в нем.

Специалисты проводят проверку.

Позже КП сообщило, что в ходе проверки взрывчатку не обнаружили и станцию открыли.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Киеве "минировали" станцию метро "Майдан Независимости".