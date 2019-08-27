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27 августа 2019, вторник, 18:16 31
Экономика 2019-08-27T19:30:02+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" не предусмотрел в проекте финплана получение компенсации за поставку газа по ПСО

"Нефтегаз" не предусмотрел в проекте финплана получение компенсации за поставку газа по ПСО

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" не предусмотрела в проекте финансового плана компенсацию от правительства за поставку природного газа потребителям на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО).

Об этом свидетельствует проект финансового плана "Нефтегаза", который подан на рассмотрение правительству, которым располагают Українські Новини.

Ранее "Нефтегаз" собирался выкупить 2,062 млрд куб. м газа у крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть" за счет средств, полученных в качестве компенсации за поставленный газ потребителям на условиях ПСО.

Также согласно финплану, компания не учла убытки полученные за поставку газа по ПСО, при этом компания может получить компенсацию за убытки согласно постановлению Кабинета Министров от 19 октября 2018 №867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа".

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" планирует увеличить прибыль почти на 60% в 2019.

Тем временем "Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь.

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