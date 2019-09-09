Імпорт газу в Україну досяг нового історичного максимуму

ТОВ "Оператор ГТС України" заявляє, що імпорт природного газу збільшився до 69,1 млн куб. м/на добу.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав керівник ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передають Українські Новини.

"Імпорт газу в Україну досяг 69,1 млн куб. м/добу", - написав він.

Макогон додав, що це новий історичний максимум.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року Україна знизила імпорт природного газу на 24,6%, або на 3,455 млрд куб. м, до 10 590,6 млн куб. м порівняно з 2017 роком (14 045,5 млрд куб. м). Також в 2018 "Укргазвидобування" скоротило видобуток товарного газу і збільшило його витрати на виробничі потреби.

Раніше "Нафтогаз" планував збільшити імпорт газу майже на 20% в 2019.

Крім того, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не передбачила у проекті фінансового плану компенсацію від уряду за поставку природного газу споживачам на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСО).

А ціна імпортованого Україною газу в липні впала на 4%