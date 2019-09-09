підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.35 27.95
˟
09 вересня 2019, понеділок, 16:31 31
Економіка 2019-09-10T01:00:05+03:00
Українські Новини
Імпорт газу в Україну досяг нового історичного максимуму

Імпорт газу в Україну досяг нового історичного максимуму

Газ
Газ

ТОВ "Оператор ГТС України" заявляє, що імпорт природного газу збільшився до 69,1 млн куб. м/на добу.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав керівник ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передають Українські Новини.

"Імпорт газу в Україну досяг 69,1 млн куб. м/добу", - написав він.

Макогон додав, що це новий історичний максимум.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року Україна знизила імпорт природного газу на 24,6%, або на 3,455 млрд куб. м, до 10 590,6 млн куб. м порівняно з 2017 роком (14 045,5 млрд куб. м). Також в 2018 "Укргазвидобування" скоротило видобуток товарного газу і збільшило його витрати на виробничі потреби.

Раніше "Нафтогаз" планував збільшити імпорт газу майже на 20% в 2019.

Крім того, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не передбачила у проекті фінансового плану компенсацію від уряду за поставку природного газу споживачам на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСО).

А ціна імпортованого Україною газу в липні впала на 4%

Більше новин про: Газ Імпорт газу оператор газового ринку

Архів
Новини
МВФ має намір розглянути кандидатуру Георгієвої для призначення директором-розпорядником 23:43
Будинок Скрипаля після півтора року відновлень дозволили продати 23:20
Зеленський призначив Никифоренко першим заступником голови Держприкордонслужби, Ченчика - заступником 22:45
Рябошапка допускає, що подання на зняття недоторканності з депутатів Ради внесуть до грудня 21:44
У Конгресі США почали розслідувати тиск Трампа і Джуліані на політиків України 21:37
більше новин
Генсек ООН закликає Україну й Росію спростити процедуру відвідування Криму 20:26
З НАБУ не співпрацюємо, готові до суду, - адвокат Крючкова 16:38
Організаторам незаконних виборів на півострові оголошено про підозру, - прокурор Криму Гюндуз Мамедов 13:16
Інтерв'ю до 100 днів Зеленського зняв за свої гроші "Квартал 95" 16:52 Документ
Військові. Фото: ООС/Facebook
Україна почала відведення військ у Луганській області, - волонтер 00:01
більше новин
Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорів 17:21
Генсек ООН закликає Україну й Росію спростити процедуру відвідування Криму 20:26
Понад 25% клієнтів "Хмельницькгаз збуту" вирішують питання по газу дистанційно -  через Особистий кабінет 16:22
Прем'єр Гончарук перед призначенням зустрічався з Коломойським 20:17
Зеленський відвідає США для участі в Генасамблеї ООН і зустрічі з Трампом 23 вересня 13:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok