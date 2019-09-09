Імпорт газу в Україну досяг нового історичного максимуму

ТОВ "Оператор ГТС України" заявляє, що імпорт природного газу збільшився до 69,1 млн куб. м\/на добу.\r\nПро це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав керівник ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передають Українські Новини.\r\n"Імпорт газу в Україну досяг 69,1 млн куб. м\/добу", - написав він.\r\nМакогон додав, що це новий історичний максимум.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 2018 року Україна знизила імпорт природного газу на 24,6%, або на 3,455 млрд куб. м, до 10 590,6 млн куб. м порівняно з 2017 роком (14 045,5 млрд куб. м). Також в 2018 "Укргазвидобування" скоротило видобуток товарного газу і збільшило його витрати на виробничі потреби.\r\nРаніше "Нафтогаз" планував збільшити імпорт газу майже на 20% в 2019.\r\nКрім того, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не передбачила у проекті фінансового плану компенсацію від уряду за поставку природного газу споживачам на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСО).\r\nА ціна імпортованого Україною газу в липні впала на 4%