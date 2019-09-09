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9.09.19 15:00 Пресс-конференция Председателя Наблюдательного совета авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" Арона Майберга

09 сентября 2019, понедельник, 12:43 38
Экономика 2019-09-09T12:49:57+03:00
Українські Новини
Переговоры по транзиту газа пройдут 19 сентября, - Шефчович

Переговоры по транзиту газа пройдут 19 сентября, - Шефчович

Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров с Европейским союзом и Россией относительно транзита российского газа пройдет 19 сентября 2019 года.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Рад сообщить, что 19 сентября я проведу следующий раунд трехсторонних переговоров. Я убежден, что прогресс послужит сильным позитивным сигналом для рынка, а также потребителей в преддверии зимнего сезона", - написал Шефчович.

Ранее он заявлял, что дата проведения трехсторонних переговоров станет известна после проведения консультаций с Украиной.

Как сообщали Українські Новини, СНБО предложил включить МГУ в переговоры по транзиту газа.

Зеленский заявил, что переговоры по транзиту газа надо провести в сентябре, что ранее предложила российская сторона.

"Нефтегаз" готов сократить исковые требования к "Газпрому" с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины.

Больше новостей о: Нефтегаз Газпром Транзит газа трехсторонние переговоры Транзит газа через Украину Марош Шефчович

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