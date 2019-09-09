Переговоры по транзиту газа пройдут 19 сентября, - Шефчович

Вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров с Европейским союзом и Россией относительно транзита российского газа пройдет 19 сентября 2019 года.\r\nОб этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.\r\n"Рад сообщить, что 19 сентября я проведу следующий раунд трехсторонних переговоров. Я убежден, что прогресс послужит сильным позитивным сигналом для рынка, а также потребителей в преддверии зимнего сезона", - написал Шефчович.\r\nРанее он заявлял, что дата проведения трехсторонних переговоров станет известна после проведения консультаций с Украиной.\r\nКак сообщали Українські Новини, СНБО предложил включить МГУ в переговоры по транзиту газа.\r\nЗеленский заявил, что переговоры по транзиту газа надо провести в сентябре, что ранее предложила российская сторона.\r\n"Нефтегаз" готов сократить исковые требования к "Газпрому" с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины.