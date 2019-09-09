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09 вересня 2019, понеділок, 14:42 137
Економіка 2019-09-10T00:00:11+03:00
Українські Новини
Україна готова до опалювального сезону на 85%, - "Укртрансгаз"

Україна готова до опалювального сезону на 85%, - "Укртрансгаз"

Опалення.
Опалення.

Оператор газотранспортної системи компанія "Укртрансгаз" виконав 85% робіт з підготовки газотранспортної системи (ГТС) до опалювального сезону 2019/20 у той час, як "Нафтогаз" заявив, що газ на опалювальний сезон запасли понад 7 тис. домогосподарств.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Укртрансгаз уже виконав 85% робіт з ремонту та модернізації об'єктів ГТС України в межах реалізації плану підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20", - йдеться в ньому.

У повідомленні наголошується, що з травня по серпень було обстежено 142,2 км трубопроводів, здійснено капітальний ремонт 11,5 км магістральних газопроводів, 26 свердловин на газосховищах і 11 газоперекачувальних агрегатів, відремонтовано 858 одиниць автотранспортної техніки, а також відновлено 3541 км ліній зв'язку та 16,6 км ліній електропередач на об'єктах ГТС.

Було завершено 9 з 13 комплексів планово-профілактичних і ремонтних робіт (ППР) відповідно до плану на 2019 рік.

Також одним із ключових завдань є технічне забезпечення процесу закачування природного газу в ПСГ.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" пропонує населенню закупити газ на зиму за літньою ціною.

Тим часом Андрій Герус заявив, що зима буде складною через низькі запаст вугілля і спори з "Газпромом". Шефрович заявив, що переговори щодо транзиту газу пройдуть 19 вересня.

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