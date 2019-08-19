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19 августа 2019, понедельник, 22:00 77
Экономика 2019-08-19T22:00:02+03:00
Українські Новини
Зима будет сложной из-за низких запасов угля и споров с "Газпромом", - Герус

Зима будет сложной из-за низких запасов угля и споров с "Газпромом", - Герус

Андрей Герус. Фото: rbc
Андрей Герус. Фото: rbc

Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус обеспокоен низкими запасами угля на складах генерирующих компаний перед осенне-зимним периодом в то время, как Украина готова к отопительному сезону на 65%.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"У нас есть ситуация, когда у нас достаточно низкое накопление угля на складах, и у нас была острая дискуссия с компаниями теплового генерирования", - сказал Герус.

Он заявил, что в диалоге с крупными компаниями было подчеркнуто о невозможности использования запасов угля на складах в качестве шантажа ради получения высоких тарифов.

Также Герус считает, что зимний период текущего года будет сложным, поскольку существуют споры с компанией "Газпром" (Россия) по поводу транзита газа, которые могут повлиять на рынок газа в Украине.

Раньше Українськi Новини писали, что изменится в новом отопительном сезоне.

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" заявляет об угрозе стабильному теплоснабжению города Смела (Черкасская область) в отопительном сезоне 2019/20 года из-за долгов коммунального предприятия "Смелакоммунтеплоэнерго" за полученный природный газ. Также "Нефтегаз" угрожает Одессе срывом отопительного сезона.

Больше новостей о: Газпром Отопительный сезон Отопление Уголь Запасы угля Андрей Герус

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