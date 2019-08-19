Зима будет сложной из-за низких запасов угля и споров с "Газпромом", - Герус

Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус обеспокоен низкими запасами угля на складах генерирующих компаний перед осенне-зимним периодом в то время, как Украина готова к отопительному сезону на 65%.\r\nОб этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.\r\n"У нас есть ситуация, когда у нас достаточно низкое накопление угля на складах, и у нас была острая дискуссия с компаниями теплового генерирования", - сказал Герус.\r\nОн заявил, что в диалоге с крупными компаниями было подчеркнуто о невозможности использования запасов угля на складах в качестве шантажа ради получения высоких тарифов.\r\nТакже Герус считает, что зимний период текущего года будет сложным, поскольку существуют споры с компанией "Газпром" (Россия) по поводу транзита газа, которые могут повлиять на рынок газа в Украине.\r\nРаньше Українськi Новини писали, что изменится в новом отопительном сезоне.\r\nНациональная акционерная компания "Нефтегаз Украины" заявляет об угрозе стабильному теплоснабжению города Смела (Черкасская область) в отопительном сезоне 2019\/20 года из-за долгов коммунального предприятия "Смелакоммунтеплоэнерго" за полученный природный газ. Также "Нефтегаз" угрожает Одессе срывом отопительного сезона.