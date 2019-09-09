Що буде з доларом: прогноз курсу від економіста на всю осінь

У той час, як гривня різко зміцнилася після вихідних, курс долара в Україні восени збереже стабільність, послаблення гривні до закладеного в держбюджеті-2019 курсу 29,4 грн\/$ не очікується. Такий прогноз щодо коливань американської валюти дав економіст Євген Невмержицький, повідомляє "Обозреватель".\r\n\r\n"Я сподіваюся на те, що гривня продовжить свою стабільність, тому що протягом усього літа вона зміцнювалася, і ті виплати, які ми повинні були платити, той вантаж, який висів, не вплинув на стабільність гривні. Це підтверджує, що з економічної точки зору немає серйозних підстав для того, щоб гривня зменшувалася до основних валют і девальвувала", – заявив він.\r\nНа думку економіста, в Україні склалися передумови для утримання стабільного курсу, оскільки Національний банк накопичив достатньо резервів для сплати своїх боргових зобов'язань.\r\n"На мій погляд, курс не досягне бюджетного рівня. Бюджет, який приймався попередньою владою – там своя була політика. Певним чином вона триває, але зараз курс на стабілізацію. Рівень гривні в бюджеті не був економічно обґрунтованим", – пояснив Невмержицький.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, аналітики дали прогноз курсу долара на осінь, а експерти вважають, що курс долара почне стабільно зростати восени.\r\nКрім того, в МВФ прогнозували погіршення курсу гривні до долара ближче до осені.