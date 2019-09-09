Що буде з доларом: прогноз курсу від економіста на всю осінь

"Я сподіваюся на те, що гривня продовжить свою стабільність, тому що протягом усього літа вона зміцнювалася, і ті виплати, які ми повинні були платити, той вантаж, який висів, не вплинув на стабільність гривні. Це підтверджує, що з економічної точки зору немає серйозних підстав для того, щоб гривня зменшувалася до основних валют і девальвувала", – заявив він.

На думку економіста, в Україні склалися передумови для утримання стабільного курсу, оскільки Національний банк накопичив достатньо резервів для сплати своїх боргових зобов'язань.

"На мій погляд, курс не досягне бюджетного рівня. Бюджет, який приймався попередньою владою – там своя була політика. Певним чином вона триває, але зараз курс на стабілізацію. Рівень гривні в бюджеті не був економічно обґрунтованим", – пояснив Невмержицький.