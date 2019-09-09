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09 вересня 2019, понеділок, 09:10 30
Фінанси 2019-09-09T12:25:36+03:00
Українські Новини
Що буде з доларом: прогноз курсу від економіста на всю осінь

Що буде з доларом: прогноз курсу від економіста на всю осінь

Долари. Фото: planetakartinok
Долари. Фото: planetakartinok

У той час, як гривня різко зміцнилася після вихідних, курс долара в Україні восени збереже стабільність, послаблення гривні до закладеного в держбюджеті-2019 курсу 29,4 грн/$ не очікується. Такий прогноз щодо коливань американської валюти дав економіст Євген Невмержицький, повідомляє "Обозреватель".

"Я сподіваюся на те, що гривня продовжить свою стабільність, тому що протягом усього літа вона зміцнювалася, і ті виплати, які ми повинні були платити, той вантаж, який висів, не вплинув на стабільність гривні. Це підтверджує, що з економічної точки зору немає серйозних підстав для того, щоб гривня зменшувалася до основних валют і девальвувала", – заявив він.

На думку економіста, в Україні склалися передумови для утримання стабільного курсу, оскільки Національний банк накопичив достатньо резервів для сплати своїх боргових зобов'язань.

"На мій погляд, курс не досягне бюджетного рівня. Бюджет, який приймався попередньою владою – там своя була політика. Певним чином вона триває, але зараз курс на стабілізацію. Рівень гривні в бюджеті не був економічно обґрунтованим", – пояснив Невмержицький.

Як повідомляли Українські Новини, аналітики дали прогноз курсу долара на осінь, а експерти вважають, що курс долара почне стабільно зростати восени.

Крім того, в МВФ прогнозували погіршення курсу гривні до долара ближче до осені.

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