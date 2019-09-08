Погиб разведчик: СМИ раскрыли детали вывоза Цемаха из Донецка

В операции по вывозу фигуранта дела о катастрофе МН17 Владимира Цемаха из оккупированного Донецка, кроме спецслужб, участвовали бойцы 74-го отдельного разведбата ВСУ. В результате, один из разведчиков погиб, другой - потерял ногу.

Об этом рассказал один из участников вывоза Цемаха на подконтрольную Украине территорию проекту Радио Свобода Радио Донбас.Реалии на условиях анонимности.

По его словам, при вывозе Цемаха 27 июня был смертельно ранен сержант 74 ОРБ Александр Колодяжный, который умер 11 июля в военном госпитале в Киеве, не приходя в сознание.

Издание также пишет, что официально с операции по вывозу Цемаха до сих пор не сняли гриф секретности.

"Нашей задачей было, собственно, перевезти Цемаха через линию разграничения. Сложность здесь, в частности, заключалась в том, что на определенном участке под Донецком враг стоял довольно кучно: его огневые позиции могли находиться буквально в 100 метрах друг от друга. В так называемой "ДНР" до сих пор не знают, в какой именно пробел мы залезли, чтобы вывезти Владимира Цемаха", - сообщил участник операции.

По его словам, участок, на котором двигались ребята из его подразделения, с той стороны контролировала так называемая сотая бригада "гвардии" "ДНР".

"Чтобы вывезти Цемаха, сержанту Александру Колодяжному и еще одному нашему бойцу фактически пришлось идти по минному полю. Ребята спускались через холм, Саша съезжал на бедре и «сорвал» ПМН. Второй боец ​​подбежал, чтобы оказать ему помощь, и сам тоже подорвался. Мина сработала одновременно у Сашиной головы и ноги второго бойца. В результате, Сашу вывозили без сознания, а второй боец ​​потерял ногу", - сказал он.

Участник операции также рассказал, что до смертельного у Колодяжного было еще три ранения. Свою первую контузию он получил осенью 2014 года при обороне Донецкого аэропорта.

Второе ранение было в 2015 году в районе Крутой Балки, когда группа разведчиков подорвалась на растяжке. Двое из них тогда погибли, еще трое, включая Александра, получили ранения.

Третье, самое серьезное до смертельного, ранение Колодяжный получил во время обороны Авдеевской промзоны в 2016 году. Тогда он попал в засаду и был ранен из пулемета в бедро. После этого почти год провел в госпиталях, ходил с палочкой, но впоследствии восстановился.

Как сообщали Українськi Новини, Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Цемаха.

В конце июня СБУ задержала экс-боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха. Суд в Киеве арестовал его до конца августа. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявляет, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе, а депутаты Европейского парламента в письме обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не включать в список обмена пленными с Россией вероятного фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха.



Тем временем Нидерланды после допроса просили Украину не выдавать Цемаха России, а позже попросили Россию выдать его.