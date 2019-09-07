На оккупированных территориях могут начать выплачивать украинские пенсии

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий планирует рассмотреть возможность выплаты пенсий для украинцев на оккупированных территориях при помощи международных организаций.

Об этом заявила министр и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда в интервью LB.ua.

"Мы не должны финансировать террористов, но должны обеспечить права пенсионеров, которые даже учитывая болезни не могут приехать на подконтрольные территории. Надо находить механизмы с помощью международных организаций. Мне говорили, что Красный Крест предлагал свою помощь в доступе к этим территориям. Мы также будем работать, искать эти пути и механизмы", - сказала Коляда.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров урегулировал выплату пенсий переселенцам с учетом решения суда об отмене верификации места проживания.

Тем временем, после очередного этапа повышения пенсий в Украине 27,6% пенсионеров получают пенсии 2-3 тыс. гривен, 2,1% - более 10 тыс. гривен.

С 1 июля в Украине повысили пенсии для людей с большим стажем, а также для 33 тыс. военнослужащих-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.