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07 вересня 2019, субота, 08:50 44
Кабмін 2019-09-07T22:15:04+03:00
Українські Новини
На окупованих територіях можуть почати виплачувати українські пенсії

На окупованих територіях можуть почати виплачувати українські пенсії

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій планує розглянути можливість виплати пенсій для українців на окупованих територіях за допомогою міжнародних організацій.

Про це заявила міністр і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда в інтерв'ю LB.ua.

"Ми не маємо фінансувати терористів, але маємо забезпечити права пенсіонерів, які навіть враховуючи хвороби не можуть приїхати на підконтрольні території. Треба знаходити механізми з допомогою міжнародних організацій. Мені говорили, що Червоний Хрест пропонував свою допомогу в доступі до цих територій. Ми також будемо працювати, шукати ці шляхи і механізми", - сказала Коляда.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів врегулював виплату пенсій переселенцям з урахуванням рішення суду про скасування верифікації місця проживання.

Тим часом, після чергового етапу підвищення пенсій в Україні 27,6% пенсіонерів отримують пенсії 2-3 тис. гривень, 2,1% - понад 10 тис. гривень.

З 1 липня в Україні підвищили пенсії для людей з великим стажем, а також для 33 тис. військовослужбовців-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Більше новин про: Пенсії МінТОТ Окуповані території Оксана Коляда (Гаврилюк)

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