Геращенко считает, что Цемах не является важным свидетелем и его надо отдать России

Международная следственная группа дважды допросила бывшего депутата Верховной Рады Антона Геращенко (Народный фронт), который хочет стать замминистра внутренних дел, по делу о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17.\r\nОб этом сказал Геращенко в ходе телепередачи "Свобода слова", передают Українськi Новини.\r\nЭкс-депутат отметил, что первым сообщил в соцсетях о катастрофе Боинга на Донбасса.\r\n"Я был дважды допрошен следственной группой из Нидерландов", - заявил он.\r\nГеращенко считает, что следственная группа собрала достаточно доказательств по делу Malaysia Airlines и что бывший начальник противовоздушной обороны "Славянской бригады" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимир Цемах не является важным свидетелем для процесса.\r\nПо его мнению, Цемаха надо выдать России в рамках обмена.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 5 сентября суд в Киеве освободил из-под стражи Цемаха для участия его в обмене. В России заявили, что Цемаха включили в список на обмен.\r\nТем временем освобождение Цемаха прокомментировали нидерландские следователи.