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06 сентября 2019, пятница, 22:04 135
Верховная Рада и партии 2019-09-06T22:07:55+03:00
Українські Новини
Геращенко считает, что Цемах не является важным свидетелем и его надо отдать России

Геращенко считает, что Цемах не является важным свидетелем и его надо отдать России

Антон Геращенко. Фото: gordonua
Антон Геращенко. Фото: gordonua

Международная следственная группа дважды допросила бывшего депутата Верховной Рады Антона Геращенко (Народный фронт), который хочет стать замминистра внутренних дел, по делу о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17.

Об этом сказал Геращенко в ходе телепередачи "Свобода слова", передают Українськi Новини.

Экс-депутат отметил, что первым сообщил в соцсетях о катастрофе Боинга на Донбасса.

"Я был дважды допрошен следственной группой из Нидерландов", - заявил он.

Геращенко считает, что следственная группа собрала достаточно доказательств по делу Malaysia Airlines и что бывший начальник противовоздушной обороны "Славянской бригады" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимир Цемах не является важным свидетелем для процесса.

По его мнению, Цемаха надо выдать России в рамках обмена.

Как сообщали Українськi Новини, 5 сентября суд в Киеве освободил из-под стражи Цемаха для участия его в обмене. В России заявили, что Цемаха включили в список на обмен.

Тем временем освобождение Цемаха прокомментировали нидерландские следователи.

Больше новостей о: Авиакатастрофа Антон Геращенко Malaysia Airlines Владимир Цемах Освобождение Цемаха

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