Геращенко считает, что Цемах не является важным свидетелем и его надо отдать России

Международная следственная группа дважды допросила бывшего депутата Верховной Рады Антона Геращенко (Народный фронт), который хочет стать замминистра внутренних дел,

Об этом сказал Геращенко в ходе телепередачи "Свобода слова", передают Українськi Новини.

Экс-депутат отметил, что первым сообщил в соцсетях о катастрофе Боинга на Донбасса.

"Я был дважды допрошен следственной группой из Нидерландов", - заявил он.

Геращенко считает, что следственная группа собрала достаточно доказательств по делу Malaysia Airlines и что бывший начальник противовоздушной обороны "Славянской бригады" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимир Цемах не является важным свидетелем для процесса.

По его мнению, Цемаха надо выдать России в рамках обмена.

Как сообщали Українськi Новини, 5 сентября суд в Киеве освободил из-под стражи Цемаха для участия его в обмене. В России заявили, что Цемаха включили в список на обмен.

Тем временем освобождение Цемаха прокомментировали нидерландские следователи.