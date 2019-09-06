Сытника надо уволить, поскольку суд признал его коррупционером, - Портнов

Артема Сытника необходимо уволить с должности главы НАБУ за совершенные им коррупционные преступления. Об этом сообщает юрист Андрей Портнов написал на своем сайте.

"Суд признал главу НАБУ Сытника виновным в коррупции. Этот факт, как и факт тайных посещений по ночам жилища Порошенко, больше не дают ему морального права возглавлять главный антикоррупционный орган страны. Его нужно увольнять, чтобы еще и на старте не дискредитировать Высший антикоррупционный суд, в который от детективов НАБУ, руководитель которого официально признан виновным в коррупции, начинают поступать первые процессуальные документы", - написал Портнов.

Как сообщали Українські Новини, суд оштрафовал Сытника за отдых в Ровенской области.

Главный свидетель по делу об административном протоколе в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника Николай Надейко не помнит, какую сумму он потратил для оплаты отдыха Сытника в Ривненской области.

Также Сытник дал пояснения по своему админпротоколу в Соломенском районном суде Киева в закрытом режиме.

Ранее Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.