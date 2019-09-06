подписаться на рассылку
25 25.35
27.4 28
˟
06 сентября 2019, пятница, 17:51 108
Общество 2019-09-06T18:00:01+03:00
Українські Новини
Сытника надо уволить, поскольку суд признал его коррупционером, - Портнов

Сытника надо уволить, поскольку суд признал его коррупционером, - Портнов

Артема Сытника необходимо уволить с должности главы НАБУ за совершенные им коррупционные преступления. Об этом сообщает юрист Андрей Портнов написал на своем сайте.

"Суд признал главу НАБУ Сытника виновным в коррупции. Этот факт, как и факт тайных посещений по ночам жилища Порошенко, больше не дают ему морального права возглавлять главный антикоррупционный орган страны. Его нужно увольнять, чтобы еще и на старте не дискредитировать Высший антикоррупционный суд, в который от детективов НАБУ, руководитель которого официально признан виновным в коррупции, начинают поступать первые процессуальные документы", - написал Портнов.

Как сообщали Українські Новини, суд оштрафовал Сытника за отдых в Ровенской области.

Главный свидетель по делу об административном протоколе в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника Николай Надейко не помнит, какую сумму он потратил для оплаты отдыха Сытника в Ривненской области.

Также Сытник дал пояснения по своему админпротоколу в Соломенском районном суде Киева в закрытом режиме.

Ранее Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

Больше новостей о: Андрей Портнов Артем Сытник

Архив
Новости
Адвокат Валентин Рыбин. Скриншот: Валентин Рыбин/Facebook
СБУ не доставила россиянина в пункт сбора, обмен пленными под угрозой срыва, - адвокат 18:52
Кличко с главой Австрийской народной партии Курцем обсудили вызовы, стоящие перед Украиной и ЕС 18:43
Королевская заявила о необходимости срочно реанимировать медицину после "убийственной медреформы Супрун" 18:43
На Борщаговке водитель Рorshe ударил журналистку, которая сделала ему замечание за езду по встречке 18:20
После решения АМКУ по Ostchem могут последовать аналогичные санкции в отношении других крупных компаний, – эксперты 18:10
больше новостей
Гривна рухнула в цене: официальный курс валют на выходные 05:55
В домах 5 руководителей "Укрэнерго" проводят обыски 15:37
Фото: Варта1
Неизвестные надругались над советским мемориалом на Холме славы во Львове 15:37
Савик Шустер. Фото: facebook.com/savikshusterstudio
Сегодня после трехлетнего перерыва выйдет "Свобода" Шустера 07:00
Депутаты нашли способ, как прятать свои переписки. Фото: Facebook/Варвара Квитка
Нардепы придумали, как прятать переписки от объективов 08:52
больше новостей
ФСБ. Фото: u-f.ru
Обмен пленными: стало известно имя еще одного агента ФСБ, которого выдадут России 14:10
Украинские дорожные компании объединились в Национальную ассоциацию 14:58
Родственники премьера Гончарука не платили за коммуналку и проиграли суды 09:47
В результате пересмотра ценовых ограничений на рынке электроэнергии работа ТЭС станет убыточной, - Марунич 11:41
Легализация оружия: Зеленский ответил на петицию 11:19
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok