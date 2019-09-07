ТОП-5 фильмов ужасов этой осени

Любителям фильмов ужасов будет что посмотреть в эту осень. На экранах появится много интересных ужастиков, в том числе экранизации популярных книг этого жанра. Українські новини отобрали ТОП-5 хорроров этой осени, которые смогут посмотреть украинцы.

"Оно 2"

Бесспорно, первое место в этом рейтинге занимает фильм "Оно 2" - продолжение самого кассового ужастика, снятого по мотивам книги Стивена Кинга. Показ триллера в Украине стартовал 5 сентября, так что поклонники творчества автора уже могут в кинотеатрах сравнить экранизацию с книгой. События второй части переносят зрителя на 27 лет от сюжета 2017 года - в Дерри, штат Мэн возвращаются уже повзрослевшие герои для того, чтобы снова столкнуться с Пеннивайзом. В главных ролях зрители смогут увидеть таких звезд как Билл Скарсгард, Джессика Честейн, Билл Хейдер, Джеймс МакЭвой.

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"Пункт назначения: Смайл"

Уже 12 сентября в кинотеатрах стартует показ классического ужастика "Пункт назначения: Смайл", где противником главных героев станет ... Полароид. Камера попадает в руки главной героини, которая работает в антикварном магазине и после этого дьявольское устройство начинает убивать всех, кто был ним запечатлен. Для того, чтобы разгадать загадку проклятия и спасти потенциальных жертв у девушки и ее друзей будет всего одна ночь. В ролях: Кэтрин Прескотт, Мэдилин Петш, Тайлер Янг, Митч Пиледжи, Саманта Логан и другие.

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"Проклятие "Мэри"

С 19 сентября зрители смогут увидеть американский мистический триллер "Проклятие "Мэри". "Мэри" - 70-летнее судно, купленное главным героем на аукционе в надежде на то, что загадочное происхождение яхты сможет обеспечить счастливое будущее его семье. Однако, сразу же после того как корабль уходит в море, старого капитана и его семью ждут жуткие приключение. В главной роли фильма неожиданно для многих снялся Гэри Олдман, и это уже повод для его просмотра, так как жанр для актера не очень привычный. Также в фильме снимались Эмили Мортимер, Стефани Скотт и другие.

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"Они"

Фильм "Они" (Haunt), премьера которого запланирована на 3 октября, является совместной работой Скотта Бека и Брайана Вудса, известных благодаря хоррору "Тихое место". События фильма разворачиваются в разгар Хэллоуина, когда группа друзей-студентов принимает участие в экстремальном аттракционе - прогулка по дому с привидениями. Однако на деле, развлечение превращается в смертельно опасное испытание, которое нужно пройти главным героям. В главных ролях фильма снялись Кэти Стивенс, Эндрю Колдуэлл, Шази Раджа, Уилл Бриттейн, Лорин Алиса МакКлейн.

https://www.youtube.com/watch?v=J2fXM05ceuQ" frameborder="0" allowfullscreen>

"Доктор Сон"

Еще одна экранизация книги "короля ужасов" Стивена Кинга выйдет на экраны 7 ноября. Фильм снят по одноименному роману и является продолжением фильма "Сияние", снятого Стэнли Кубриком. Главный герой Дэнни Торренс уже взрослый человек. Он применяет свои способности для того чтобы помочь людям в хосписе, но сильно страдает от алкогольной зависимости. Все меняет встреча с девочкой по имени Абра, которая также владеет необычными способностями и просит Дэнни спасти ее от злодеев. В ролях: Юэн МакГрегор, Ребекка Фергюсон, Кайли Карран и другие.

Как сообщали Українські новини, экранизация бестселлера "Капитал в XXI веке" выходит в прокат.

Также Украина покажет три фильма на кинофестивале в Торонто.

Ранее были названы ТОП-5 кинопремьер осени, обязательных к просмотру.