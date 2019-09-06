Секретарю Бориспольского горсовета Годунку сообщили о подозрении в избиении активиста

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении секретарю Бориспольского горсовета Киевской области Ярославу Годунку в избиении активиста.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.

Гондунку сообщили о подозрении 6 сентября в пятницу по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Установлено, что 29 августа Годунок в здании горсовета схватил за шею человека (имя не указывается) и начал его избивать.

После этого мужчина упал, а Годунок сел на него и продолжил избивать.

После этого Годунок покинул место события.

Как сообщали Українськi Новини, Годунок отрицает избиение активиста.



Президент Владимир Зеленский назвал секретаря городского совета Борисполя (Киевская область) Ярослава Годунка разбойником и выгнал его с совещания. А также сказал, что позвонит исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову, чтобы тот разобрался с секретарем бориспольского городского совета Ярославом Годунком.



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