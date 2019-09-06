Долар в обмінниках Києва продовжує дешевшати

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 5 вересня на 1,89% до 25,3352 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,03 коп. до 25,0268 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 2,48 коп. до 27,5468 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 1,37 коп. до 28,0035 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,0268 25,3352 27,5468 28,0035 3,47 3,94 Максимальний 25,1500 25,6000 27,7300 28,2000 3,75 5,00 Мінімальний 24,5000 25,2100 27,0000 27,8000 2,50 3,7

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 6-8 вересня, на 4,71 коп. до 25,3106 UAH/USD, у той час як 5 вересня гривня зміцнилася на міжбанку.

Тим часом безготівковий курс долара в Україні в серпні виріс на 0,1% до 25,16 грн., готівковий курс – на 0,5%, до 25,293 грн за долар в той час, як долар після різкого падіння злетів в ціні. Середній розмір спреду за готівковими операціями з американською валютою становив 1,2%.