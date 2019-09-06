Долар в обмінниках Києва продовжує дешевшати

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 5 вересня на 1,89% до 25,3352 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 4,03 коп. до 25,0268 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 2,48 коп. до 27,5468 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 1,37 коп. до 28,0035 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,0268\r\n25,3352\r\n27,5468\r\n28,0035\r\n3,47\r\n3,94\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,1500\r\n25,6000\r\n27,7300\r\n28,2000\r\n3,75\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,5000\r\n25,2100\r\n27,0000\r\n27,8000\r\n2,50\r\n3,7\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 6-8 вересня, на 4,71 коп. до 25,3106 UAH\/USD, у той час як 5 вересня гривня зміцнилася на міжбанку.\r\nТим часом безготівковий курс долара в Україні в серпні виріс на 0,1% до 25,16 грн., готівковий курс – на 0,5%, до 25,293 грн за долар в той час, як долар після різкого падіння злетів в ціні. Середній розмір спреду за готівковими операціями з американською валютою становив 1,2%.