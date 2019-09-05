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05 сентября 2019, четверг, 14:55 33
Силовые структуры 2019-09-05T14:56:54+03:00
Українські Новини
Информация о допросе с участием Нидерландов экс-"начальника ПВО" "ДНР" Цемаха является конфиденциальной, - Ген

Информация о допросе с участием Нидерландов экс-"начальника ПВО" "ДНР" Цемаха является конфиденциальной, - Генпрокуратура

Владимир Цемах. Фото: ВВС.сом
Владимир Цемах. Фото: ВВС.сом

Информация о возможном допросе с участием представителей Нидерландов бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха - свидетеля по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе - является строго конфиденциальной.

Об этом Українським Новинам сообщил первый заместитель генерального прокурора Дмитрий Сторожук.

"Эту информацию (о допросе Цемаха) вам никто не скажет, поскольку она является конфиденциальной", - сказал он.

Таким образом, Сторожук не опроверг и не подтвердил информацию, что такой допрос состоялся.

Как сообщали Українськi Новини, Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Цемаха.

В конце июня СБУ задержала экс-боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха. Суд в Киеве арестовал его до конца августа. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявляет, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе, а депутаты Европейского парламента в письме обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не включать в список обмена пленными с Россией вероятного фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха.

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