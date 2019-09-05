Информация о допросе с участием Нидерландов экс-"начальника ПВО" "ДНР" Цемаха является конфиденциальной, - Генпрокуратура

Информация о возможном допросе с участием представителей Нидерландов бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха - свидетеля по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе - является строго конфиденциальной.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил первый заместитель генерального прокурора Дмитрий Сторожук.\r\n"Эту информацию (о допросе Цемаха) вам никто не скажет, поскольку она является конфиденциальной", - сказал он.\r\nТаким образом, Сторожук не опроверг и не подтвердил информацию, что такой допрос состоялся.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Цемаха.\r\nВ конце июня СБУ задержала экс-боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха. Суд в Киеве арестовал его до конца августа. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявляет, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе, а депутаты Европейского парламента в письме обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не включать в список обмена пленными с Россией вероятного фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха.